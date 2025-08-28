أسوأ من أونانا.. جماهير مانشستر يونايتد تطالب بطرد نجمي الفريق

كتب – نور الدين ميفراني

لم يكن الحارس الكاميروني أندريه أونانا الوحيد المستهدف من جماهير مانشستر يونايتد بعد الإقصاء من كأس رابطة الأندية المحترفة أمام غريمسبي تاون بضربات الترجيح، بل امتد الغضب ليشمل لاعبين آخرين.

وفجّر فريق غريمسبي، المنافس بدوري الدرجة الرابعة، مفاجأة مدوية بإقصاء مانشستر يونايتد من بطولة "كأس كاراباو".

وتأهل غريمسبي للدور الثالث من البطولة، بعد فوزه بركلات الترجيح على ضيفه مانشستر يونايتد (12-11)، مساء الأربعاء، في الدور الثاني للمسابقة.

جاء ذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، مع إلغاء الحكم هدفًا مثيرًا للجدل لأصحاب الأرض بداعي التسلل.

وبهذا أُقصي يونايتد من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام فريق من الدرجة الرابعة لأول مرة في تاريخه.

وكان مانشستر يونايتد فشل في الفوز بأي لقب الموسم الماضي، كما أنه لم يتمكن من التأهل إلى أي بطولة أوروبية هذا الموسم، بعدما اكتفى بالمركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطالبت الجماهير الغاضبة بفسخ عقد الحارس الكاميروني أونانا بعد أداء كارثي خلال المباراة وركلات الترجيح وإقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم وتركهما في الفندق وعدم العودة لمدينة مانشستر.

لكن القائمة ضمت أيضًا المدافع البرتغالي ديوغو دالوت ولاعب الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي، اللذين كان مستواهما أكثر من سيئ في المباراة وأسهما في تسجيل فريق الدرجة الرابعة لهدفين في الشوط الأول.

ولعب ديوغو دالوت في مركزي الظهير الأيمن والأيسر فيما ما زال لاعب الوسط مانويل أوغارتي لم يقنع الجماهير، رغم دفع مانشستر يونايتد مبلغ 50.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه صيف 2024 من باريس سان جيرمان الفرنسي.

واعتبرت الجماهير الغاضبة اللاعبين أسوأ من الحارس الكاميروني أونانا، وطالبت بطردهما، حيث أثار مستواهما السيئ غضب الجماهير، الذين تساءلوا عمّ إذا كانا مؤهلين للعب مع "الشياطين الحمر".

وطالب أحد المشجعين يونايتد بتجاوز خيبات الأمل الكبيرة، قائلًا: "اتركوا أونانا وأوغارتي ودالوت في غريمسبي، ليعودوا إلى ديارهم".

فيما قال مشجع آخر لأموريم: "دالوت لن يلعب في تشكيلة غريمسبي هذه".

وأكد أحد المشجعين هذا الموقف: "هل يمكننا ترك دالوت وأونانا هنا ودفع رواتبهما لهذا الموسم؟ سيكونان بديلين جيدين لغريمسبي".

فيما أشار آخر: "أوغارتي مثير للشفقة أيضًا، إنه عار على هذه المؤسسة، لا أفهم كيف يستمر في الحصول على دقائق لعب، وأنا أمزح، لدينا خيارات أفضل في أكاديميتنا".