شاهد ما فعله أحمد حجازي بنقطة تسديد ركلة الجزاء قبل تنفيذ بانيغا (فيديو)

قام أحمد حجازي نجم نادي الاتحاد السعودي بحركة غريبة، خلال مباراة فريقه أمام الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تقام مساء اليوم الخميس.

ويسدل الستار، مساء اليوم الخميس، على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية بمباراة الاتحاد والشباب.

وتحصل نادي الشباب على ركلة جزاء، ما دفع أحمد حجازي مدافع الاتحاد إلى "الدهس" بشكل مبالغ فيه على نقطة الجزاء، كي لا تتزن الكرة عند ركلها.

وبالفعل انبرى بانيغا لاعب الشباب للركلة، وسددها ولكن نجح غروهي حارس الاتحاد في التصدي لها.