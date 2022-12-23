شاهد ما فعله أحمد حجازي بنقطة تسديد ركلة الجزاء قبل تنفيذ بانيغا (فيديو)
قام أحمد حجازي نجم نادي الاتحاد السعودي بحركة غريبة، خلال مباراة فريقه أمام الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تقام مساء اليوم الخميس.
ويسدل الستار، مساء اليوم الخميس، على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية بمباراة الاتحاد والشباب.
وتحصل نادي الشباب على ركلة جزاء، ما دفع أحمد حجازي مدافع الاتحاد إلى "الدهس" بشكل مبالغ فيه على نقطة الجزاء، كي لا تتزن الكرة عند ركلها.
وبالفعل انبرى بانيغا لاعب الشباب للركلة، وسددها ولكن نجح غروهي حارس الاتحاد في التصدي لها.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 13 مارس الماضي بالدوري السعودي وفاز الاتحاد على الشباب في عقر داره بنتيجة 2/0.
وكان آخر لقاء بين الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 23 فبراير 2018 في دور الـ8 وفاز الاتحاد بنتيجة 3/1.
وفاز الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات آخرها عام 2018، في حين فاز الشباب باللقب 3 مرات آخرها عام 2014.