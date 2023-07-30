تشافي يتحدث عن مستقبل ديمبلي والفوز على ريال مدريد
تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن فوز فريقه على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي، الذي جمع الفريقين، يوم الأحد، في معسكرهما بأمريكا، كما تطرق للحديث عن مستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي، وإمكانية رحيله.
ولعب برشلونة، صباح الأحد، مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 وديًّا.
وقال تشافي عن إمكانية رحيل ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، في الميركاتو الحالي: "لا نعرف ما سيحدث في سوق الانتقالات، أراه سعيدًا في برشلونة، لكن في النهاية القرار يعود لللاعب، إذا كان هناك أي شيء فسيخبرنا به، هو جزء من عائلتنا في برشلونة ولاعب مختلف".
أما عن موهبة الفريق الشاب، فيرمين لوبيز، فأشار: "دائمًا ما أقول إن اللاعب الذي يتدرب جيدًا سيحصل على الفرصة معنا، لقد لاحظنا أداءه في التدريبات ولذلك قمنا بالدفع به لأنه يتحلى بثقة كبيرة".
وتابع تشافي: "في مباراة اليوم سجل وصنع هدفًا آخر وأعتقد أن شخصيته ستساعدنا كثيرًا خلال الموسم، وهذا ما نحتاجه من كل اللاعبين الشباب أن تكون عقليتهم هكذا، فهو لا يخاف ولديه جراءة كبيرة وصنع الفارق".
وعن المباراة، أبرز: "قمنا بأشياء كثيرة جيدة، لكننا أيضًا ارتكبنا العديد من الأخطاء التي يجب أن نصححها، بالطبع النتيجة مبهرة، لكن في هذه المرحلة من الموسم فإنها ثانوية، المهم الآن هو التحسن".
واختتم: "لقد كانت لحظات جيدة جدًا لكن يجب أن نكون أفضل وأن نتجنب فقدان الكرة بطريقة غير ذكية، أفهم أن الفوز على ريال مدريد دائمًا ما يرضي مشجعي برشلونة".
تعد هذه هي ثالث مباراة ودية لريال مدريد في جولته التحضيرية، بعد أن فاز على ميلان (3-2) ومانشستر يونايتد (2-0).
بينما لعب برشلونة مباراته الثانية بعد الخسارة أمام آرسنال 3-5، إذ ألغيت مواجهته ضد يوفنتوس بسبب معاناة عدد من لاعبي الفريق الكتالوني من التهاب في المعدة.
ويختتم ريال مدريد جولته الأمريكية بملاقاة يوفنتوس يوم الخميس المقبل، بينما يلاقي برشلونة نظيره ميلان يوم الأربعاء.