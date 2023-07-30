تشافي يتحدث عن مستقبل ديمبلي والفوز على ريال مدريد

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن فوز فريقه على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي، الذي جمع الفريقين، يوم الأحد، في معسكرهما بأمريكا، كما تطرق للحديث عن مستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي، وإمكانية رحيله.

ولعب برشلونة، صباح الأحد، مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 وديًّا.

وقال تشافي عن إمكانية رحيل ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، في الميركاتو الحالي: "لا نعرف ما سيحدث في سوق الانتقالات، أراه سعيدًا في برشلونة، لكن في النهاية القرار يعود لللاعب، إذا كان هناك أي شيء فسيخبرنا به، هو جزء من عائلتنا في برشلونة ولاعب مختلف".