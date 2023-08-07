ميسي يسجل ويقود إنتر ميامي للتأهل إلى دور الثمانية في كأس الدوريات (فيديو)

وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة الـ 85، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا بالتخصص من ركلة حرة لينقذ فريقه من توديع البطولة.

لتذهب المباراة بعد ذلك إلى ركلات الترجيح، وسجل من فريق إنتر ميامي كل من ليونيل ميسي، بوسكيتس، لويناردو كامبانا، كمال ميلر، بنيامين كريماشي.

فيما سجل ركلات الترجيح من فريق دالاس، بول أريولا، فاكوندو كوينيون، جيسوس فيريرا، بينما أهدر باكستون بوميكال الركلة رقم الثانية.

وارتفع رصيد النجم الأرجنتيني صاحب الـ35 عاما من الأهداف مع فريق إنتر ميامي إلى 7 أهداف حتى الآن منذ انتقاله إلى النادي الأمريكي.