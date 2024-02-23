الأهلي يهزم ميدياما ويضع قدما في دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا

ويضمن الأهلي التأهل في حال انتهاء مباراة شباب بلوزداد ويانغ أفريكانز غدا السبت بفوز أحدهما، وفي حال التعادل، يحسم تأهله لدور الثمانية في الجولة السادسة الأخيرة.

ويلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة يانغ أفريكانز، فيما يلعب شباب بلوزداد مع ميدياما.

وفيما يلي ترتيب المجموعة كاملة: