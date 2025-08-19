بداية صادمة لعلي معلول مع الصفاقسي التونسي

قدم اللاعب المخضرم علي معلول بداية صادمة بعد عودته إلى فريقه السابق الصفاقسي التونسي.

وأعلن الصفاقسي إعادة لاعبه المخضرم صاحب الـ 35 عاماً عقب رحيله عن الأهلي المصري.

وتخرج معلول من فرق الناشئين بنادي الصفاقسي قبل تصعيده للفريق الأول ثم انتقل للأهلي في صيف 2016 حيث صار أحد أبرز النجوم الأجانب في تاريخ الفريق المصري.

وتوقع الكثيرون تألق الظهير الأيسر المخضرم بقميص الصفاقسي بعد العودة عقب غياب طويل دام 9 أعوام كاملة.

ولكن بداية معلول كانت صادمة بعد أن قدم الصفاقسي نتائج باهتة في مستهل مشواره بالدوري التونسي.

وافتتح الصفاقسي مشواره بالخسارة أمام الترجي الجرجيسي بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الرياضي البنزرتي.

وشهدت مباراة البنزرتي مغادرة علي معلول بعد نهاية الشوط الأول متأثراً بالإصابة وشارك على حسابه اللاعب ويلي أونانا.

وأعلن الصفاقسي في بيان رسمي إصابة علي معلول بعد لقاء البنزرتي مؤكداً أنه سيتم إعلان نوع الإصابة ومدة الراحة المطلوبة فور استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وأثار بيان الصفاقسي الجدل حول قوة إصابة معلول الذي عاد للمستطيل الأخضر بعد إصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الذهاب بين الترجي التونسي والأهلي المصري يوم 18 مايو 2024 في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الصفاقسي أيضاً إصابة لاعبه عمار تيفور بتمزق في العضلة الخلفية وغيابه لمدة 4 أسابيع بجانب اللاعب نور القروي الذي يعاني إصابة بالتواء في الكاحل ويغيب لمدة أسبوعين.