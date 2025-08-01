مفاجأة.. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

أبدى مسؤولو الأهلي المصري ترحيباً برحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى بيراميدز، رغم المنافسة الشرسة بين الناديين في المواسم الأخيرة.

وتوج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، كما نافس بقوة على لقب الدوري المصري الذي حافظ عليه الأهلي للموسم الثالث على التوالي.

أخبار ذات علاقة هل يقدم بيراميدز أعظم خدمات الموسم للأهلي؟

ولم يتعاقد الأهلي مع أي لاعب قادم من بيراميدز منذ الحصول على خدمات محمد مجدي "أفشة" لاعب الوسط في صيف 2019.

وأثار بيراميدز جدلاً واسعاً بتعاقده مع عدة لاعبين في الأهلي عقب نهاية عقودهم على رأسهم رمضان صبحي وأحمد فتحي والحارس شريف إكرامي.

أخبار ذات علاقة بيراميدز يترقب.. محترف أجنبي مهم قد يرحل مبكرا عن الأهلي المصري

وكشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن موافقة إدارة القلعة الحمراء على فكرة رحيل أحمد عبد القادر جناح أيسر الفريق إلى بيراميدز نهائياً.

وينتهي عقد أحمد عبد القادر في شهر يونيو المقبل، ورفض اللاعب تجديد عقده، كما تعثرت مفاوضات رحيله إلى نادي الحزم السعودي بجانب رفض اللاعب الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا.

وارتبط اسم الجناح صاحب الـ 26 عاماً بالرحيل إلى نادي الزمالك عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء، كما ربطت بعض التقارير الصحفية بين اللاعب ونادي بيراميدز.

وعاد اللاعب من تجربة إعارة مع نادي قطر القطري خلال الموسم الماضي، كما سبق له أن لعب معاراً مع نادي سموحة.

أخبار ذات علاقة ضربة انتقامية.. 4 أشياء تجعل أحمد عبد القادر "شوكة" في حلق الأهلي

وشارك عبد القادر خلال 17 مباراة مع نادي قطر، وسجل 6 أهداف وصنع هدفاً لزملائه في الموسم الماضي.

الأهلي أبدى موافقته التامة على فكرة الاستغناء عن خدمات عبد القادر إلى بيراميدز، إلا أن المصدر أشار إلى عدم وصول عرض رسمي من بيراميدز لدراسته أو حتى التواصل عبر بعض الوسطاء.