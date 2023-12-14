الأهلي ضد الاتحاد.. الثأر أم يكرس "العميد" عقدته للفريق الأحمر؟
يسعى النادي الأهلي المصري الفائز بثلاث برونزيات في كأس العالم للأندية لكرة القدم لزيادة رصيده من الإنجازات عندما يفتتح مشواره غدا الجمعة في النسخة الجديدة من البطولة المقامة في السعودية بمواجهة الاتحاد صاحب الأرض والجمهور في دور الثمانية.
ويشارك الاتحاد في البطولة التي تجمع سنوياً أبطال القارات بوصفه بطل دوري البلد المضيف، فيما يمثّل الأهلي قارة أفريقيا بعد إحرازه دوري الأبطال لمرة حادية عشرة قياسية.
وحجز الاتحاد مقعده في الدور الثاني (ربع النهائي) بعد فوز عريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا 3-0 الثلاثاء الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الذي يستضيف أيضا الـ"دربي" العربي.
ويتأهل الفائز بين الفريقين لملاقاة فلوميننسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في نصف النهائي.
مواجهة ثأرية
سبق وأن التقى الفريقان في ربع نهائي نسخة 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد 1-0 بهدف متأخر لنجمه محمد نور، قبل الخسارة في دور الأربعة أمام ساو باولو البرازيلي 2-3.
ويأمل الأهلي في الثأر من هذه الهزيمة التي جاءت خلال أولى مشاركات الفريقين بالبطولة، فيما يسعى الاتحاد لتكريس عقدته للفريق القاهري، إذ تفوّق عليه في بطولة النخبة العربية 1995 بهدفين مقابل هدف وفي الكأس السوبر المصري السعودي 2001 بنتيجة 3-2.
ويمني الاتحاد النفس بتكرار ما حققه مواطنه الهلال في النسخة الماضية، حين تخطى الوداد البيضاوي المغربي في الدور الثاني ثم فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، قبل الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 3-5.
لكنّ آمال الاتحاد، صاحب الأرض والجمهور تصطدم بخبرات الأهلي الذي خاض 21 مباراة في البطولة خلال 9 مشاركات حقق فيها المركز الثالث ثلاث مرات (2006-2020-2021).
ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، كثاني أكثر فرق العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.
وحقق الأهلي المركز الثالث في البطولة ثلاث مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، وهذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، إذ سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.
كولر يأمل في تخلص لاعبيه من "السلبية"
يسعى السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي لأن يتخلص لاعبوه أمام الاتحاد من السلبية وإهدار الفرص أمام مرمى المنافسين، وهي الظاهرة التي باتت تقلق جماهير الأهلي وأفقدت الفريق بطولتين مطلع الموسم الحالي.
وخسر الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري كما فشل في الفوز بأول ألقاب دوري السوبر الأفريقي بعد خروجه من الدور قبل النهائي أمام ماميلودي صن داونز الذي توج باللقب.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إن المدرب ركز خلال المران الذي أجري في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "على بعض الجمل الفنية والخططية بالإضافة لإعطاء بعض التعليمات للاعبين، كما ركز على إنهاء الهجمات بشكل جيد من أجل استغلال الفرص التي تتاح للفريق في تسجيل أهداف".
وتابع كولر: "خدمنا الحظ كثيرا في أوقات سابقة بوجود جماهير الأهلي كاملة في المدرجات وبالطبع سنكون سعداء أكثر بوجودهم ودعمهم للفريق ونحن نخوض بطولة كأس العالم للأندية ولو ظهر اللاعبون بشكل جيد مع دعم الجماهير سيظهر الأهلي بصورة متميزة".
واختتم: "هذه المرة الثانية التي أخوض فيها كأس العالم للأندية مع الأهلي وتحضيرنا للبطولة لن يختلف عن البطولة السابقة ولكن نتمنى حضور جماهيرنا بكثافة في المدرجات حتى يحصل اللاعبون على الدعم الكافي الذي يساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن".
الاتحاد يسعى لتجاوز "الهزة المحلية"
دخل الاتحاد البطولة بمعنويات مهزوزة بعد الخسارة في الدوري أمام ضمك 1-3، ما جعل فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المنضم الشهر الماضي خلفاً للمقال البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، متخلفاً عن الهلال المتصدر بفارق 16 نقطة بعد 16 مرحلة.
ويسعى الاتحاد إلى نفض غبار نتائجه السلبية في الدوري المحلي والظهور بصورة مختلفة، لاسيما بعدما استعاد عددا من لاعبيه المصابين باستثناء الإيطالي لويز فيليبي الذي بات خارج حسابات غاياردو.
ويعوّل الاتحاد بشكل خاص على مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، الفائز بلقب مونديال الأندية خمس مرات بألوان فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، آخرها في 2022 عندما أحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
وبتسجيله الهدف الثالث للاتحاد في مباراة أوكلاند، دخل بنزيما التاريخ كأول لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من البطولة.
وبوصوله للهدف الخامس، بات بنزيما في المركز الثالث على لائحة أفضل هدافيها مشاركة مع الأرجنتينيين ليونيل ميسي وسيسار ديلغادو والأوروغوياني لويس سواريس وخلف زميليه السابقين البرتغالي كريستيانو رونالدو (7) والويلزي غاريث بايل (6).
كما يعوّل الاتحاد أيضاً على لاعبين تركوا بصمة في البطولات الدولية على صعيد الأندية أو المنتخبات، على غرار لاعبي الوسط الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو اللذين كانا ضمن مجموعة نجوم انتقلوا بصفقات باذخة مطلع الموسم إلى الدوري السعودي.