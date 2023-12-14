الأهلي ضد الاتحاد.. الثأر أم يكرس "العميد" عقدته للفريق الأحمر؟

مواجهة ثأرية

سبق وأن التقى الفريقان في ربع نهائي نسخة 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد 1-0 بهدف متأخر لنجمه محمد نور، قبل الخسارة في دور الأربعة أمام ساو باولو البرازيلي 2-3.

ويأمل الأهلي في الثأر من هذه الهزيمة التي جاءت خلال أولى مشاركات الفريقين بالبطولة، فيما يسعى الاتحاد لتكريس عقدته للفريق القاهري، إذ تفوّق عليه في بطولة النخبة العربية 1995 بهدفين مقابل هدف وفي الكأس السوبر المصري السعودي 2001 بنتيجة 3-2.

ويمني الاتحاد النفس بتكرار ما حققه مواطنه الهلال في النسخة الماضية، حين تخطى الوداد البيضاوي المغربي في الدور الثاني ثم فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، قبل الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 3-5.

لكنّ آمال الاتحاد، صاحب الأرض والجمهور تصطدم بخبرات الأهلي الذي خاض 21 مباراة في البطولة خلال 9 مشاركات حقق فيها المركز الثالث ثلاث مرات (2006-2020-2021).

ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، كثاني أكثر فرق العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وحقق الأهلي المركز الثالث في البطولة ثلاث مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، وهذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، إذ سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.