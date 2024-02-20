"ليس غطرسة".. مورينيو يشرح احتفال بيلينغهام الأيقوني
أصبح احتفال جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، أيقونيًّا، بعدما انتشر بشكل واسع مع تألق اللاعب الشاب.
ويقدم جود بيلينغهام مستويات رائعة منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من بروسيا دورتموند مطلع الموسم الجاري.
وبعد تسجيل أي هدف يتوجه بيلينغهام ناحية المدرجات حيث يقف ويرفع رأسه عاليًا، ثم يرفع يديه أيضًا إلى السماء.
وبدأ احتفال بيلينغهام في الانتشار في ملاعب العالم وحتى بين زملاء بيلينغهام في ريال مدريد، حيث احتفل خوسيلو بهدفه في مرمى رايوفاليكانو بالطريقة ذاتها.
وتعليقًا على الاحتفال قال جوزيه مورينيو مدرب روما السابق :"هذا الاحتفال ليس غطرسة".
وتابع :"إنه يقول أنا هنا لقد فعلتها مرة أخرى".
وبعد التألق الكبير له، تعاقدت إحدى شركات الملابس الرياضية الكبرى مع بيلينغهام حيث سيكون احتفاله المدهش بمثابة أيقونة لحملة إعلانية ضخمة.
ويعاني بيلينغهام حاليًّا من إصابة ستبعده بضع مباريات عن ريال مدريد.