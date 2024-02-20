"ليس غطرسة".. مورينيو يشرح احتفال بيلينغهام الأيقوني

أصبح احتفال جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، أيقونيًّا، بعدما انتشر بشكل واسع مع تألق اللاعب الشاب.

ويقدم جود بيلينغهام مستويات رائعة منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من بروسيا دورتموند مطلع الموسم الجاري.