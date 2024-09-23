تسريبات تكشف هوية أول خصم في سلسلة مباريات اعتزال جون سينا

تحظى رياضة المصارعة الحرة بمتابعة كبيرة حول العالم، لكن نادرًا ما تجد شخصية واحدة يجمع عليها غالبية متابعي تلك الرياضة العنيفة، وهو ما حدث لهالك هوغان وذا روك وستون كولد، وأخيرًا جون سينا.

كان سينا أحد أهم عناصر WWE على مدار عقدين من الزمن إن لم يكن الأهم على الإطلاق ومحور الكثير من الأحداث الخاصة بهم.

شكل المصارع الأمريكي الشغف والإلهام لكثير من الأطفال والمراهقين في العقدين الماضيين، وكان بطلًا بالنسبة للملايين حول العالم، الذين تعرضوا لصدمة كانت حتمية عندما أعلن انتهاء مسيرته داخل الحلبة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن جون سينا رسميًا أنه سيعتزل اللعب داخل الحلبة العام المقبل.

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وسينهي جون سينا مشواره بسلسلة مباريات وداعية ضخمة عبر العام المقبل، إذ يخطط لخوض 36 مباراة في أماكن مختلفة من العالم، بحسب تقرير نشره موقع GIVE ME SPORT.

واجتاحت التكهنات مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية الخصوم الـ36، بعدما أقدم سينا على الإعلان الخاص به، لكن كان هناك شبه اتفاق أن الخصوم لن يخلوا من أمثال المنافسين السابقين كراندي أورتن وسي إم بانك.

وبسبب كثرة المباريات، من المؤكد أن هناك بعض المفاجآت التي سيحتفظ بها سينا للإعلان عنها في الوقت المناسب.

الكشف عن أول خصم

انتشرت أخبار هذا الأسبوع تفيد بأن نجم اليوتيوب الذي تحول إلى نجم WWE الذي يدعى لوغان بول قد يكون أحد الرجال المتنافسين في سلسلة مواجهات وداع سينا.

وستكون هذه المباراة مصدرًا ضخمًا للأموال لكل من المقاتلين وWWE، إذ تجمع بين جمهورهم الجديد الأصغر سنًا الذي اكتسبه بول، إلى جانب المكانة الأسطورية التي يتمتع بها جون سينا.

وستكون هذه المباراة بداية وانطلاقة مثيرة للإعجاب في هذه الرياضة، إذ سيواجه أحد أشهر وأبرز نجوم الشركة على الإطلاق، خاصة أن هذه المواجهة مثالية لكلا المصارعين.

فعلى الرغم من تقدم جون سينا في السن، فإنه لا يزال يتمتع بلياقة بدنية رائعة، ولم يعتمد قط على كونه مصارعًا محترفًا أو نجمًا خارقًا معروفًا بحركاته الجريئة، ما يعني أنه لا يزال قادرًا على الصمود في الحلبة.

ومن المؤكد أن بول سيجلب معه القوة والقدرة على تنفيذ المزيد من الحركات الجريئة بسبب شبابه، ما يجعل هذه المعركة مثيرة للغاية من الناحية النظرية.

ومن المرجح أن تستمر الشائعات حتى يؤكد جون سينا أو WWE الخصوم كافة في الجولة الوداعية، لذا، فإن كل ما يمكن للمشجعين فعله حاليًا هو الجلوس بهدوء والتطلع إلى ما هو مؤكد حتى الآن من تلك المواجهات.