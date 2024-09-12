بايرن ميونخ يستهدف تحصين جمال موسيالا

كشفت تقارير إعلامية أن جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ، دخل على رادار عدة أندية أوروبية كبيرة تستهدف ضمه مع قرب انتهاء عقده مع الفريق الألماني، الذي يسعى بدوره لتحصينه وفتح خطوط الاتصال مع وكيله للإبقاء عليه لسنوات مقبلة.

موسيالا إحدى المواهب المبهرة في عالم كرة القدم ينتهي عقده مع بايرن في صيف 2026.

ووفقًا لأحدث التقارير الصحفية، فإن نادي بايرن ميونخ يجهز عرضًا من أجل تمديد عقد موسيالا، رغم العروض الكثيرة التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

إدارة النادي البافاري لا تعتزم بيع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.

من جانبه، قال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، على قناته بمنصة "يوتيوب": "موسيالا لم يكن سيغادر بايرن ميونخ إلى مانشستر سيتي أو ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.. هذا الأمر لم يكن مطروحًا عكس الشائعات المنتشرة".

وأضاف: "مهمة بايرن الآن وحتى الصيف المقبل أن يجدد عقد جمال موسيالا، حيث تريد إدارة البافاري أن يكون اللاعب أحد الأعمدة الرئيسة والوجه التسويقي لمشروع النادي".

وتابع: "قدم بايرن ميونخ عرض التجديد بالفعل إلى موسيالا، وهناك مفاوضات بين الطرفين، لكن الوضع ليس بالأمر الذي سيحل خلال أيام قليلة".

وأوضح: "ريال مدريد ومانشستر سيتي وأندية أخرى يحبون موسيالا، لكن يتوقف الأمر على عدم اتفاقه على تجديد عقده مع بايرن ميونخ، المفاوضات جارية، ولكن من المبكر جدًّا القول كيف ستنتهي".

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ويلعب موسيالا مع الفريق الأول لبايرن منذ عام 2020 بعد الانضمام من ناشئي تشيلسي.

وتوج موسيالا مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني 3 مرات.