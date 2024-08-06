أشعلت السباحة الباراغوانية لوانا ألونسو الجدل رغم نهاية مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وترددت أنباء حول استبعاد السباحة لوانا بعد فشلها في التأهل للدور الثاني من سباق 100 متر فراشة للسيدات كما تردد أيضًا أنها قررت الاعتزال بخلاف اتهامات حول تصرفات غير أخلاقية قامت بها في باريس.

ولكن الجدل هذه المرة دار حول علاقة السباحة لوانا ألونسو بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن قيام نيمار بمراسلة لوانا ألونسو عبر حسابها بموقع إنستغرام.

وأكدت شبكة "فوكس سبورتس"، أن لوانا صاحبة الـ 32 عامًا من المعجبين بشدة بالنجم البرازيلي الذي تفاعل مع منشوراتها في وقت سابق.

وقالت السباحة في تصريحات إعلامية إن نيمار تواصل معها بعد فترة من الإعجاب بصورها، ووجه لها رسالة عبر حسابها بموقع إنستغرام ولكنها في النهاية لم تفتح الرسالة إلا بعدها بفترة.

وأثارت لوانا الجدل بعدما أنهت حديثها قائلة: "هذا كل ما يمكنني قوله" لتفتح باب التكهنات حول علاقتها بنيمار.

ويخوض نيمار حاليًا برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.