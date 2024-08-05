أعرب تييري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن احترامه الكبير لنظيره المصري، قبيل المباراة التي ستجمعهما، مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا، على أرضية استاد بارك أولمبيك ليون، في إطار دور نصف نهائي الأولمبياد لكرة القدم.

وقال هنري في تصريحات أبرزتها الصحف الفرنسية: "منتخب مصر هو برازيل أفريقيا في التاريخ، لقد اعتادوا على هذا النوع من المواقف، لدي احترام كبير لهم؛ لأن لديهم الكثير من النجوم، ولقد اعتادوا وجود شباب جيدين والثنائي اللذين تزيد أعمارهما على 23 عامًا".

وأضاف: "منتخب مصر يعرف كيفية الدفاع والاستحواذ على الكرة، إنه فريق يمكنه التكيف مع الخصم، تسجيل الأهداف وعدم استقبال الكثير، ولن يكون أمامهم شيء سهل".

وتابع: "دعونا نبقى هادئين أمامهم، إذا كنت تعرف المصريين، فيمكنهم الركض لفترة طويلة وبجودة عالية".

واختتم: "منتخب مصر قوي للغاية، لقد تغلبوا على إسبانيا وهو أمر لا يحدث كثيرًا، ونعلم أن الأمر سيكون صعبًا، وما زلنا نفكر في الأمر".

ويبحث المنتخب الأولمبي، عن تحقيق الفوز على أصحاب الأرض، من أجل الوصول إلى نهائي الأولمبياد للمرة الأولى في التاريخ، وضمان الحصول على ميدالية.

وكان منتخب مصر، نجح في الوصول إلى نصف النهائي، على حساب باراجواي، بعد الفوز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي.

فيما وصل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي بعد إقصاء منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد.