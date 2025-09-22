حلمه الأكبر.. ما فرص محمد صلاح في الفوز بالكرة الذهبية 2025؟

كتب – نور الدين ميفراني

تعلن مجلة "فرانس فوتبول" رسميا اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية، مساء اليوم الاثنين، في حفل ضخم سيقام بمسرح "شاتليه" في باريس، وسط ترقب المتابعين للفائز في ظل تألق عدة لاعبين خلال الموسم الماضي.

ورغم أن أغلب الترشيحات تصب في خانة الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، والإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، لكن المفاجأة تبقى واردة في ظل تنوع المصوتين من 100 بلد يمثلون الأعلى تصنيفا في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة بعد موسم جيد برفقة ليفربول توج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكان هو الهداف واختير أفضل لاعب.

وطيلة أغلب فترات الموسم الماضي تصدر اسم محمد صلاح قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد صدارة ليفربول مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل تألق نجمه.

لكن فريقه تم إقصاؤه بشكل مفاجئ من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح رغم الفوز في الذهاب 1-0 في قلب ملعب حديقة الأمراء في باريس، لكنه خسر الإياب في آنفيلد بالنتيجة نفسها وخرج بضربات الحظ.

وأدى الإقصاء لتراجع حظوظ النجم المصري في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لصالح نجوم باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وفي ظهوره السادس في القائمة النهائية للمرشحين بعد سنوات 2018 و2019 و2021 و2022 و2023، وغاب عن اللائحة السنة الماضية، يبحث النجم المصري في تحسين ترتيبه العام على الأقل؛ لكون حلمه الأكبر في الفوز بالكرة الذهبية كثاني لاعب أفريقي في التاريخ بعد الليبيري جورج وياه يبدو صعبا هذه السنة.

وحل صلاح مرتين في المركز الخامس 2019 و2022، ومرة في المركز السادس 2018، ومرة في المركز السابع 2021، واحتل المركز الـ11 في 2023، ويبقى حلمه أن يكون بين الثلاثي الكبار هذه السنة.