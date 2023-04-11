لماذا ارتدى ياسين حمزة "نظارة" بعد طرده أمام الأهلي؟ (فيديو)
قال ياسين حمزة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين السعودي، إن المباراة سُلبت منهم، بعدما خسر الفريق أمام الأهلي بدوري يلو السعودي.
وحقق النادي الأهلي فوزا دراميا على العين في الجولة الـ28 من دوري يلو السعودي، أمس الاثنين، بهدف دون رد.
وسجل ماركوس أمارال الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 90 من ضربة رأس.
ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 58 نقطة من 27 مباراة في صدارة جدول ترتيب دوري يلو.
وأثار ياسين حمزة لاعب العين الجدل حول ارتدائه نظارة بعد طرده خلال المباراة، حيث أثار تصرفه غضب جماهير النادي الأهلي.
وهناك هتاف شهير بين جماهير قطبي جدة الأهلي والاتحاد هو "دنيا دوارة إلبس نظارة"، في إشارة إلى تأخر مركز أي منهما في جدول ترتيب الدوري، حيث مر الناديان بفترات متباينة من النجاح والتراجع خلال السنوات الأخيرة.
وياسين حمزة هو لاعب سابق في نادي الاتحاد غريم الأهلي في مدينة جدة، ومتصدر دوري المحترفين السعودي حاليا بفارق 3 نقاط أمام النصر.
وعن سبب ارتدائه النظارة قال حمزة: "عندي نقص نظر، وهذه نظارة طبية وليست شمسية، وليس لدي إشكالية مع جمهور الأهلي".
ويتصدر الأهلي دوري يلو بـ58 نقطة، وبات قريبا للغاية من العودة مرة أخرى إلى دوري المحترفين السعودي بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الأولى.