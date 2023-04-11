لماذا ارتدى ياسين حمزة "نظارة" بعد طرده أمام الأهلي؟ (فيديو)

وهناك هتاف شهير بين جماهير قطبي جدة الأهلي والاتحاد هو "دنيا دوارة إلبس نظارة"، في إشارة إلى تأخر مركز أي منهما في جدول ترتيب الدوري، حيث مر الناديان بفترات متباينة من النجاح والتراجع خلال السنوات الأخيرة.

وياسين حمزة هو لاعب سابق في نادي الاتحاد غريم الأهلي في مدينة جدة، ومتصدر دوري المحترفين السعودي حاليا بفارق 3 نقاط أمام النصر.

وعن سبب ارتدائه النظارة قال حمزة: "عندي نقص نظر، وهذه نظارة طبية وليست شمسية، وليس لدي إشكالية مع جمهور الأهلي".

ويتصدر الأهلي دوري يلو بـ58 نقطة، وبات قريبا للغاية من العودة مرة أخرى إلى دوري المحترفين السعودي بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الأولى.