إيلون ماسك في استاد لوسيل لحضور نهائي كأس العالم (فيديو وصور)

ويأتي ختام كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الأحد، حيث تلعب فرنسا حاملة اللقب ضد الأرجنتين في النهائي باستاد لوسيل من أجل اللقب الثالث لأي منهما.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس العالم الماضية عندما فازت فرنسا 4-3 في دور الستة عشر في مباراة ربما كانت الأمتع في روسيا 2018.

وستكون المباراة النهائية مواجهة بين نجمين عندما يقف ميسي (35 عاما) في مواجهة زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي (23 عامًا).

وأحرز كل منهما خمسة أهداف في النسخة الحالية في قطر ويمكن أن يعود أي منهما إلى بلاده بثلاث جوائز إذ يتنافسان على جائزتي هداف البطولة وأفضل لاعب.