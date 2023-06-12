مباراة الأهلي والوداد: إنذار حسين الشحات بعد جذبه قميص حكم المباراة (صور)
شهدت مباراة الأهلي المصري والوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لقطة مثيرة، بطلها حسين الشحات نجم الأهلي ضد الإثيوبي باملاك تيسيما حكم اللقاء.
ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي المصري، مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس.
وشهدت الدقيقة الـ 41 لقطة مثيرة بعد أن انفعل حسين الشحات على باملاك تيسيما حكم المباراة بسبب إيقافه للعب.
واعترض حسين الشحات على تعطيل هجمة مهمة للأهلي، وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تأخر الفريق الأحمر بهدف نظيف.
وانفعل الشحات على الحكم الإثيوبي وجذبه من القميص، ما استدعى باملاك تيسيما لإنذار لاعب الأهلي على الفور.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.
ونال الوداد بطاقة الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
فيما نجح الأهلي في تخطي الترجي التونسي في دور نصف النهائي، إذ فاز في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد، وانتصر في الإياب على ملعب القاهرة الدولي بهدف نظيف.
وتقابل الفريقان في نهائي دوري الأبطال مرتين من قبل، وانتهت كلتاهما بفوز نادي الوداد وحصوله على الكأس على حساب الأهلي.