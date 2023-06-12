مباراة الأهلي والوداد: إنذار حسين الشحات بعد جذبه قميص حكم المباراة (صور)

ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي المصري، مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس.

وشهدت الدقيقة الـ 41 لقطة مثيرة بعد أن انفعل حسين الشحات على باملاك تيسيما حكم المباراة بسبب إيقافه للعب.

واعترض حسين الشحات على تعطيل هجمة مهمة للأهلي، وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تأخر الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وانفعل الشحات على الحكم الإثيوبي وجذبه من القميص، ما استدعى باملاك تيسيما لإنذار لاعب الأهلي على الفور.