توماس مولر: من الصعب إبقاء رؤوسنا مرفوعة الآن

أدلى توماس مولر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ بتصريحات قوية عقب خسارة الفريق في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا مقنعًا للغاية على بايرن ميونخ 3/0 ليضع قدمًا في نصف النهائي بانتظار المتأهل من مواجهتي ريال مدريد وتشيلسي.

وتسببت الهزيمة الثقيلة في ردود فعل قوية لدى عناصر بايرن ميونخ بعد المباراة.

وقال مولر في تصريحات نقلها الصحفي باتريك ستراسر لـ"ميا سان ميا": "لسنا في وضع جيد. من الصعب إبقاء الرؤوس مرفوعة الآن. نريد الحصول على 3 نقاط ضد هوفنهايم ثم الاستعداد لمباراة الإياب. كل شيء ممكن في كرة القدم".