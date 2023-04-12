توماس مولر: من الصعب إبقاء رؤوسنا مرفوعة الآن
أدلى توماس مولر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ بتصريحات قوية عقب خسارة الفريق في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.
وحقق مانشستر سيتي فوزًا مقنعًا للغاية على بايرن ميونخ 3/0 ليضع قدمًا في نصف النهائي بانتظار المتأهل من مواجهتي ريال مدريد وتشيلسي.
وتسببت الهزيمة الثقيلة في ردود فعل قوية لدى عناصر بايرن ميونخ بعد المباراة.
وقال مولر في تصريحات نقلها الصحفي باتريك ستراسر لـ"ميا سان ميا": "لسنا في وضع جيد. من الصعب إبقاء الرؤوس مرفوعة الآن. نريد الحصول على 3 نقاط ضد هوفنهايم ثم الاستعداد لمباراة الإياب. كل شيء ممكن في كرة القدم".
شارك مولر في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة إذ لم يبدأ أساسيًّا رغم أنه شوهد يتناقش مع المدرب توماس توخيل خلال أحداث المباراة.
وفي حالة مغادرة بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا سيكون لدى الفريق بطولة واحدة للتركيز عليها هذا الموسم هي الدوري الألماني، بعدما ودع كأس ألمانيا من ربع النهائي.
وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن في كلمته منتصف الليل خلال عشاء الفريق "لا فائدة الآن من الشكوى والسلبية.
"لدينا فرصة كبيرة لنصبح أبطال ألمانيا. إنه سباق صعب؛ ما يعني أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بالتفكير كثيرًا. علينا أن نعود سريعًا مرة أخرى يوم السبت".
ويحتل بايرن، الذي يستضيف هوفنهايم يوم السبت المقبل، صدارة الدوري بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني قبل سبع جولات على النهاية.