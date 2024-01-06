إدارة الشباب ترد على عرض الهلال بشأن بيع عقد متعب الحربي

وكانت صحيفة "الرياضية"، كشفت عن تقديم النصر عرضًا بـ40 مليون ريال إلى الشباب، بالإضافة إلى إعارة متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا مع تحمل رواتبه؛ لضم الظهير الأيسر الشاب.

الحربي الذي تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي الشباب، لعب 92 مباراة رسمية بقميص الفريق الأول، منذ صيف 2021 وحتى الآن؛ مسجلًا 5 أهداف وصانعًا 11 آخرين.

يذكر أن نادي الشباب جدد عقد لاعبه متعب الحربي في 2021 لمدة 5 مواسم وينتهي في يونيو 2026.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، متفوقا برصيد 7 نقاط عن النصر الوصيف برصيد 46 نقطة.