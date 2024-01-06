إدارة الشباب ترد على عرض الهلال بشأن بيع عقد متعب الحربي
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الشباب السعودي ردت بشكل حاسم على عرض تلقته من نظيرتها في الهلال بشأن ضم اللاعب متعب الحربي.
وقالت صحيفة "عكاظ" عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم السبت، إن "إدارة نادي الشباب رفضت بشكل نهائي بيع عقد اللاعب متعب الحربي بعد تلقيها عرضا من الهلال للتعاقد مع اللاعب بمبلغ يفوق العرض الذي تقدم به النصر مؤخرا، إضافة إلى 3 لاعبين ضمن الصفقة".
وكانت صحيفة "الرياضية"، كشفت عن تقديم النصر عرضًا بـ40 مليون ريال إلى الشباب، بالإضافة إلى إعارة متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا مع تحمل رواتبه؛ لضم الظهير الأيسر الشاب.
الحربي الذي تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي الشباب، لعب 92 مباراة رسمية بقميص الفريق الأول، منذ صيف 2021 وحتى الآن؛ مسجلًا 5 أهداف وصانعًا 11 آخرين.
يذكر أن نادي الشباب جدد عقد لاعبه متعب الحربي في 2021 لمدة 5 مواسم وينتهي في يونيو 2026.
ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، متفوقا برصيد 7 نقاط عن النصر الوصيف برصيد 46 نقطة.