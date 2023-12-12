رسميا.. جورجيو كيليني يعلن اعتزال كرة القدم
أعلن المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني رسميا اعتزاله عالم كرة القدم، اليوم الثلاثاء.
وكان كيليني، لاعب فريق لوس أنغلوس الأمريكي الحالي، لمح مؤخرا إلى أنه سيتخذ قرارا باعتزال كرة القدم بشكل رسمي، عقب خسارة فريقه لقب الدوري الأمريكي الذي كان يحمله الموسم الماضي، بعد الهزيمة من كولومبوس في المباراة النهائية.
ونشر كيليني فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" يرصد من خلاله رحلته مع عالم كرة القدم، وعلق قائلا: "لقد كانت أجمل وأقوى رحلة في حياتي، وكنتم كل شيء بالنسبة لي.. لقد سلكت معكم طريقًا فريدًا لا يُنسى، ولكن حان الوقت الآن لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات جديدة وكتابة المزيد من صفحات الحياة المهمة والمثيرة".
وكان كيليني لعب بقميص يوفنتوس لنحو 17 عاما، خلال الفترة من 2005 إلى 2022، وأسهم في تتويجه بـ20 لقبا، أبرزها الدوري الإيطالي 9 مرات، بجانب إسهامه في وصول الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2015 و2017، قبل الخسارة أمام برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على الترتيب.
وخاض كيليني بقميص اليوفي 561 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 36 هدفا وصنع 26، قبل أن يرحل إلى الدوري الأمريكي عام 2022، حيث لعب بقميص لوس أنغلوس 45 مباراة سجل فيها هدفا وصنع آخر، وتوج معه بالدوري الأمريكي ودرع الداعمين، بجانب الوصول لنهائي دوري أبطال الكونكاكاف.
وعلى الصعيد الدولي، ارتدى كيليني قميص المنتخب الإيطالي لنحو 19 عاما بداية من 2004 وحتى 2022، حيث لعب له 117 مباراة في كل المناسبات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4، وأسهم في تتويج الآزوري بلقب كأس أمم أوروبا 2020 بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي.