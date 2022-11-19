مريام فارس ونيكي ميناج ومالوما.. إطلاق أغنية Tukoh Taka الخاصة بمونديال قطر (فيديو)
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأغنية الرسمية لكأس العالم 2022 "Tukoh Taka".
وأعلن الفيفا أن أغنية Tukoh Taka ستكون الأغنية الرسمية لمهرجان فيفا الرسمي للمشجعين، وستكون مدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقية الرسمية لكأس العالم قطر 2022.
وظهر في الأغنية الثلاثي ميريام فارس ونيكي ميناج، ومالوما، وتم بثها اليوم الجمعة قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم.
وتنطلق نهائيات كأس العالم في قطر الأحد القادم 20 تشرين الثاني / نوفمبر وتنتهي يوم 18 كانون الأول / ديسمبر.
وقال فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة: "شهدت الأغنية تعاون يهدف للجمع بين كرة القدم وصناع الموسيقي والتي ستعبر عن روح كأس العالم".
وأضاف أن مالوما سيشارك مع كل من ميريام فارس ونيكي ميناج في عرض الأمسية الافتتاحية لمهرجان فيفا للمشجعين بالدوحة، والذي سيفتح أبوابه للجماهير غدا قبل المباراة الأولي في كأس العالم بين قطر والإكوادور.
وقال مالوما بهذه المناسبة: "أنا سعيد جدا لكوني جزء من هذه الأغنية المنفردة في كأس العالم لطالما حلمت بفرصة كهذه، إن عرض الموسيقى اللاتينية على هذا المسرح العالمي مع فنانتين رائعتين تغنيان باللغتين الإنجليزية والعربية سيرتقي بثقافتنا إلى مستوى آخر".
من جانبها عبرت ميريام فارس عن سعادتها بالمشاركة في تأليف وترتيب وتصميم رقصات وعروض الأغنية، مشيرة إلى أنها تشرفت بالعمل مع اثنين من الفنانين العالميين المفضلين بالنسبة لها.