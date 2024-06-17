اشتباك بالأيدي بين مدافع الزمالك وحارس مرماه (فيديو)

وارتكب حسام عبد المجيد هفوة دفاعية في التغطية أيضًا خلال لعبة الهدف الأول الذي سجله التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وشارك محمد عواد في مباراة الزمالك والمصري بعد الإصابة التي تعرض لها محمد صبحي حارس المرمى أثناء أداء عملية الإحماء.

واشتكى صبحي من إجهاد عضلي خلال الإحماء؛ ما أدى لاستبعاده من المباراة ومشاركة محمد عواد على حسابه.