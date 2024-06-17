اشتباك بالأيدي بين مدافع الزمالك وحارس مرماه (فيديو)
شهدت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، اليوم الاثنين، اشتباكا بالأيدي بين محمد عواد حارس مرمى الزمالك وزميله حسام عبد المجيد.
وخسر الزمالك أمام المصري 1-2، اليوم الاثنين، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية في الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري.
ودخل الثنائي عواد وعبد المجيد في تلاسن حاد بعدما سجل محمد الشامي الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
وتحدث عواد تجاه لاعبه حسام عبد المجيد بعصبية شديدة، ليرد عليه الأخير منفعلًا ويشتبكا بالأيدي، قبل أن يتدخل التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك لفض الاشتباك سريعًا.
وارتكب حسام عبد المجيد هفوة دفاعية في التغطية أيضًا خلال لعبة الهدف الأول الذي سجله التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 20 من عمر المباراة.
وشارك محمد عواد في مباراة الزمالك والمصري بعد الإصابة التي تعرض لها محمد صبحي حارس المرمى أثناء أداء عملية الإحماء.
واشتكى صبحي من إجهاد عضلي خلال الإحماء؛ ما أدى لاستبعاده من المباراة ومشاركة محمد عواد على حسابه.