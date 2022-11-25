ريتشارليسون يسجل أجمل أهداف كأس العالم من مقصية مذهلة (فيديو)

وبدأ المنتخب البرازيلي سعيه لترصيع قميصه بالنجمة السادسة في كأس العالم، بفوز مستحق على صربيا 2 صفر الخميس على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة السابعة من مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وسجّل مهاجم توتنهام الإنجليزي ريشارليسون الهدفين في الدقيقتين 62 و73.

وكرر المنتخب البرازيلي بالتالي فوزه على صربيا بالذات، بعد النسخة الماضية في روسيا عام 2018 وبالنتيجة ذاتها بهدفين لباولينيو وتياغو سيلفا.

وتصدرت البرازيل المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا الفائزة على الكاميرون 1 صفر في وقت سابق.

وتسعى البرازيل الى احراز لقب سادس قياسي والأول منذ عام 2002.

ولم يخسر المنتخب البرازيلي في آخر 15 مباراة في دور المجموعات ففاز في 12 وتعادل في 3.