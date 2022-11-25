ريتشارليسون يسجل أجمل أهداف كأس العالم من مقصية مذهلة (فيديو)
سجل البرازيلي ريتشارليسون أجمل أهداف كأس العالم 2022 حتى الآن، حيث أحرز الهدف الثاني في مرمى صربيا بشكل مذهل.
وفي الدقيقة 73 استلم ريتشارليسون الكرة داخل منطقة الجزاء، وأوقفها على صدره وسدد مقصية مذهلة، محرزًا الهدف الثاني له وللبرازيل في مرمى صربيا.
وافتتح ريتشارليسون شريط أهداف منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2022 بهدف في مرمى صربيا.
وتابع ريتشارليسون كرة مرتدة من الحارس ليسدد بقوة في الشباك الصربية محرزًا هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 62.
وبدأ المنتخب البرازيلي سعيه لترصيع قميصه بالنجمة السادسة في كأس العالم، بفوز مستحق على صربيا 2 صفر الخميس على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة السابعة من مونديال قطر 2022 في كرة القدم.
وسجّل مهاجم توتنهام الإنجليزي ريشارليسون الهدفين في الدقيقتين 62 و73.
وكرر المنتخب البرازيلي بالتالي فوزه على صربيا بالذات، بعد النسخة الماضية في روسيا عام 2018 وبالنتيجة ذاتها بهدفين لباولينيو وتياغو سيلفا.
وتصدرت البرازيل المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا الفائزة على الكاميرون 1 صفر في وقت سابق.
وتسعى البرازيل الى احراز لقب سادس قياسي والأول منذ عام 2002.
ولم يخسر المنتخب البرازيلي في آخر 15 مباراة في دور المجموعات ففاز في 12 وتعادل في 3.