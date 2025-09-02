جريمة قتل غامضة تزلزل أولمبيك ليون الفرنسي

هزت جريمة قتل شنيعة في فرنسا الأوساط الكروية بعدما تورط لاعب ناشئ من أكاديمية أولمبيك ليون في الاعتداء حتى القتل على شاب آخر بحسب ما نقلته قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية (BFM TV) اليوم الثلاثاء.

وأوردت القناة الفرنسية خبرا موجزا عن اعتقال لاعب من أكاديمية أولمبيك ليون ويلعب ضمن فئة الناشئين بعد الاشتباه في تورطه في قتل شاب من معارفه خارج أكاديمية النادي مساء الأحد.

وقالت المصادر ذاتها إن "نادي أولمبيك ليون تلقى خبرًا محزنًا للغاية ومفاجأة صادمة اليوم الثلاثاء بإيقاف لاعب شاب في أعقاب جريمة قتل جدت مساء الأحد وراح ضحيتها فتى يبلغ من العمر 16 عامًا.

ومساء الأحد الماضي، قُتل مراهق بعد تعرضه للطعن بأداة حادة في منطقة كالوير-إي-كوير، بمدينة ليون، وفي اليوم التالي ألقت الشرطة القبض على مشتبه به وهو مراهق أيضا عمره لا يتعدى 14 عاما، قبل الاحتفاظ به في انتظار استكمال التحقيق.

وصُدمت الأوساط الرياضية في فرنسا بالحادثة بعد أن تأكد أن القاتل هو لاعب في أكاديمية أولمبيك ليون، مركز تدريب النادي وأحد لاعبي الفئات السنية.

ووفقًا لمصادر مختلفة، يبدو أن الحادثة كانت بسبب شجار في البداية تطور بعد ذلك إلى تبادل للعنف قبل أن يطعن اللاعب الناشئ غريمه طعنة كانت قاتلة.

ولم يعلق نادي ليون على الحادثة حتى الآن فيما أشارت بعض المصادر إلى أن تدريبات فئة 14 عاما في الأكاديمية لم تجر أمس الاثنين بسبب تلك الحادثة.