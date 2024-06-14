مخاطرة كبيرة من بايرن ميونخ تجاه ألفونسو ديفيز

يبدو أن إدارة بايرن ميونخ الألماني لا تمنح ملف تمديد عقد المدافع ولاعب الوسط ألفونسو ديفيز الأولوية المطلقة خلال الصيف الحالي، بعد أن قرر مسؤولو الفريق البافاري ترك الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات وذلك قبل شهرين من بداية الموسم الجديد في الدوري الألماني.

ونقلت تقارير إخبارية عن الصحفي القريب من بايرن ميونخ فلوريان بليتنبرغ أن الوضعية الحالية لا تزال تراوح مكانها بالنسبة إلى الفونسو ديفيز خلال السنة الأخيرة له من عقده.

وأضاف بليتنبرغ أن الفريق البافاري يخاطر برحيل اللاعب مجانًا بعد نهاية عقده في 30 يونيو 2025، باعتبار أن الدولي الكندي سيكون في نهاية الموسم المقبل لاعبًا حرًا.

وكان ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا 2023 ـ 2024 أبدى اهتمامًا جديًا بشأن التعاقد مع ألفونسو ديفيز وفق ما كشفته صحيفة "آس" الإسبانية، لكن النادي الملكي قد يتمكن من تكرار سيناريو التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي الذي انضم في صفقة انتقال حر.

وفي حال عدم تجديد بايرن عقد نجمه البالغ من العمر 23 عامًا، سيكون انتقاله للريال مجانًا في صيف 2025.