رد ناري من فيرمين لوبيز حول خلافه مع غافي (فيديو)

ردٌّ فيرمين لوبيز، نجم برشلونة الإسباني، على أنباء خلافاته مع زميله غافي في الفترة الماضية.

وأثار فيرمين جدلاً واسعاً، في الشهر الماضي، بعد أن نشر عبر حسابه على موقع "إنستغرام" رسالة نارية كتب خلالها:" الأشخاص السيئون لن ينتصروا أبدًا، ولا أولئك الذين يديرون وجوههم إلى الجهة الأخرى، ولا الذين يجعلون من الخيانة أسلوبًا للحياة".

وأضاف:" من الجُبن راية يرفعونها، إنها مسألة وقت فقط؛ فهؤلاء يخسرون كل يوم، لأن ذلك القناع الذي يضعونه كل صباح سرعان ما يتلاشى، ويُظهرون حقيقتهم أمام العالم كما هم فعلًا".

وحذف نجم برشلونة رسالته بعد نشرها وسط أنباء أفادت حول اشتعال الخلاف بين الثنائي بسبب مشاكل في رحلة برشلونة إلى كوريا الجنوبية تأثراً ببعض المشاكل التي نشبت بين صديقة غافي وصديقة فيرمين.

ولم يوجه فيرمين لوبيز التهنئة إلى غافي في عيد ميلاده ما عزز الأنباء حول الخلاف بين الثنائي في الفترة الأخيرة.

ورد فيرمين لوبيز في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، مؤكداً أن علاقته مع غافي بدأت منذ أن كان عمره 12 عاماً.

وأضاف:" منذ أن كنت لاعباً في ريال بيتيس الإسباني وعلاقتي قوية مع غافي، ولكن بعد الرحيل إلى برشلونة تحولت صداقتنا إلى علاقة أخوة".

وأتم قائلاً:" علاقتنا قوية ورائعة إلى أبعد الحدود، وغافي بمثابة شقيقي".