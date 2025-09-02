ترامب ينفي الشائعات حول تدهور صحته ويصفها "بالكاذبة"

logo
رياضة

رد ناري من فيرمين لوبيز حول خلافه مع غافي (فيديو)

رد ناري من فيرمين لوبيز حول خلافه مع غافي (فيديو)
فيرمين لوبيز وغافي ثنائي برشلونة الإسبانيالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 8:36 م

ردٌّ فيرمين لوبيز، نجم برشلونة الإسباني، على أنباء خلافاته مع زميله غافي في الفترة الماضية.

وأثار فيرمين جدلاً واسعاً، في الشهر الماضي، بعد أن نشر عبر حسابه على موقع "إنستغرام" رسالة نارية كتب خلالها:" الأشخاص السيئون لن ينتصروا أبدًا، ولا أولئك الذين يديرون وجوههم إلى الجهة الأخرى، ولا الذين يجعلون من الخيانة أسلوبًا للحياة".

أخبار ذات علاقة

فيرمين لوبيز وصديقته

نساء برشلونة "يشعلن" غرفة الملابس

 وأضاف:" من الجُبن راية يرفعونها، إنها مسألة وقت فقط؛ فهؤلاء يخسرون كل يوم، لأن ذلك القناع الذي يضعونه كل صباح سرعان ما يتلاشى، ويُظهرون حقيقتهم أمام العالم كما هم فعلًا".

وحذف نجم برشلونة رسالته بعد نشرها وسط أنباء أفادت حول اشتعال الخلاف بين الثنائي بسبب مشاكل في رحلة برشلونة إلى كوريا الجنوبية تأثراً ببعض المشاكل التي نشبت بين صديقة غافي وصديقة فيرمين.

@eremsports

اتهامات خيانة ووعيد.. صديقتا غافي وفيرمين تشعلان "حربا باردة" داخل برشلونة #SportsonTikTok

♬ original sound - إرم سبورت - Erem Sports

ولم يوجه فيرمين لوبيز التهنئة إلى غافي في عيد ميلاده ما عزز الأنباء حول الخلاف بين الثنائي في الفترة الأخيرة.

أخبار ذات علاقة

غافي والأميرة ليونور

رفض ابنة الملك حبا في برشلونة.. ما قصة غافي مع الأميرة ليونور؟

 ورد فيرمين لوبيز في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، مؤكداً أن علاقته مع غافي بدأت منذ أن كان عمره 12 عاماً.

وأضاف:" منذ أن كنت لاعباً في ريال بيتيس الإسباني وعلاقتي قوية مع غافي، ولكن بعد الرحيل إلى برشلونة تحولت صداقتنا إلى علاقة أخوة".

أخبار ذات علاقة

بابلو غافي ولامين يامال ثنائي برشلونة

في مدينة ملاهي.. مغامرة مرعبة لـ"غافي" ولامين يامال (فيديو)

 وأتم قائلاً:" علاقتنا قوية ورائعة إلى أبعد الحدود، وغافي بمثابة شقيقي".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC