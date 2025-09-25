الصراع يشتعل مع رونالدو.. ماذا يحتاج ميسي للوصول إلى الهدف 1000؟

اشتعل الصراع بين الأسطورتين ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في سباق الوصول للهدف رقم 1000 في مسيرتهما.

وواصل ميسي كتابة فصول جديدة من مسيرته المظفرة، بعدما قاد إنتر ميامي لفوز عريض خارج ملعبه على نيويورك سيتي برباعية نظيفة، فجر اليوم الخميس، في مواجهة شهدت تسجيله هدفين رائعين وضعا الفريق رسميًّا في مرحلة الأدوار الإقصائية من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

أخبار ذات علاقة لماذا رفض ليونيل ميسي التقاط صورة مع رئيس الأرجنتين؟

أخبار ذات علاقة "والده يحكم النادي".. لاعب سابق في الدوري الأمريكي يصعق ميسي وإنتر ميامي

جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ74 بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله الإسباني سيرجيو بوسكيتس، ليودع الكرة بمهارة عالية فوق الحارس مات فريسي، وفي الدقيقة الـ86، عاد ميسي ليؤكد تفوقه بهدف ثانٍ من تسديدة قوية بالقدم اليمنى بعد مراوغة ناجحة داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الإنجاز، رفع ميسي رصيده إلى 884 هدفًا في مسيرته الاحترافية، ليبقى في المركز الثاني ضمن قائمة الهدافين التاريخيين، خلف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتصدر بـ 945 هدفًا. ورغم الفارق البالغ 61 هدفًا، يستمر الصراع بين أسطورتي الكرة في جذب الأنظار عالميًّا، وما زال النجم الأرجنتيني يحتاج إلى 116 هدفًا للوصول إلى الهدف رقم 1000، بينما "الدون" يحتاج إلى 55 هدفًا.

بهذا الفوز، لا يقتصر إنجاز ميسي على ضمان بطاقة العبور إلى الأدوار النهائية مع إنتر ميامي، بل يضع نفسه أيضًا على أعتاب موسم تاريخي جديد قد يكلله بالجوائز الفردية والأرقام القياسية.

النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عامًا بصم أيضًا على رقم مميز جديد، بعدما حقق ثامن ثنائية له في آخر 12 مباراة بالدوري، ليؤكد أنه ما زال في قمة عطائه ويقود إنتر ميامي نحو المنافسة بقوة على لقب الموسم الحالي.

كما وصل ميسي إلى 24 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في 23 مباراة بالدوري هذا الموسم، وبذلك أصبح النجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يحقق أكثر من 35 مساهمة تهديفية في موسمين متتاليين.

وكان ميسي أنهى الموسم الماضي مع إنتر ميامي برصيد 23 هدفًا و13 تمريرة حاسمة في 25 مباراة.

بهذا الفوز، ارتقى إنتر ميامي للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 55 نقطة، وتراجع نيويورك سيتي إلى المركز الثامن برصيد 53 نقطة، كما أن إنتر ميامي لديه مباراتان مؤجلتان لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية الماضية.