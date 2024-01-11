ريال مدريد يدك شباك أتلتيكو بخماسية ويصعد لنهائي السوبر الإسباني (فيديو)

فشل أتلتيكو مدريد في الحفاظ على تقدمه، حيث تقدم بهدف مبكر سجله ماريو هيرموسو في الدقيقة السابعة.

ورد الريال بهدفين سجلهما أنطونيو روديغير وفيرلان ميندي في الدقيقتين 20 و30، ثم أدرك أتلتيكو مدريد التعادل بهدف عن طريق أنطوان غريزمان في الدقيقة 37.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2 - 2.

كانت المباراة سجالا في الشوط الثاني حتى تقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 78 بهدف ثالث سجله أنطونيو روديغير بالخطأ في مرماه بعد خطأ فادح من كيبا أريزبالاغا حارس مرمى ريال مدريد.

وأدرك داني كارفخال التعادل للريال في الدقيقة 85، لتمتد المباراة للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3 - 3.

ونجح ريال مدريد في حسم الأمور لصالحه في وقت متأخر من الشوط الإضافي الثاني، حيث أضاف الهدف الرابع عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 116.

واختتم إبراهيم دياز حفلة الأهداف بالهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة 122.