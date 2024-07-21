زعمت تقارير إعلامية أن نادي إنتر ميلان يستهدف ضم رينان لودي، لاعب الهلال السعودي، لصفوفه في الميركاتو الحالي، وهو ما كان سيحل أزمة اللاعب مع الفريق.

ولم يلق لودي قبول جماهير الهلال منذ انضمام العام الماضي للفريق وطالبوا برحيله.

ويتجه نادي الهلال نحو استمرار جميع لاعبيه الأجانب الحاليين، بناءً على رؤية مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يفضل الاستقرار الفني في قائمة "الزعيم".

ولكن خاب ظن جماهير الهلال هذه المرة، حيث كشف موقع "calcionews24" أن اللاعب المستهدف ضمه للإنتر هو روبرت رينان، البالغ 21 عامًا، لاعب زينيت سانت بطرسبرغ والمعار إلى إنترناسيونال البرازيلي.

أخبار ذات علاقة تصرف مثير للجدل من رينان لودي نجم الهلال السعودي

ويعد نادي إنتر ميلان من بين أبرز المرشحين للتعاقد مع رينان خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

إنتر ميلان يستهدف تعزيز صفوفه بشكل أكبر من أجل الدخول الموسم المقبل والمنافسة على الألقاب كافة.

وينتهي عقد رينان مع النادي الروسي في يونيو 2028. ‌

ويجيد رينان اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر، ما ‌ يجعله خيارًا مناسبًا لإنتر ميلان ليكون بديلًا للاعب أليساندرو​ باستوني.

وظهر رينان مع منتخب بلاده تحت 18 و20 و23 عامًا، كما ‌ استُدعي للانضمام‌ إلى ‌المنتخب الأول في ثلاث مناسبات ال​عام 2023.

من ناحية أخرى، يخوض الهلال معسكره الخارجي حاليًا في النمسا وذلك من أجل الاستعداد لأولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي أمام الأهلي في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الدور نصف النهائي في شهر أغسطس القادم.