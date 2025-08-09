رد ناري من والد زيزو بعد سباب جمهور الزمالك (صورة)

توعّد مصطفى زيزو، والد أحمد "زيزو"، نجم فريق الأهلي المصري، مسؤولي الزمالك بعد الهتافات المسيئة التي طالت نجله من جماهير النادي الأبيض، خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المحلي، مساء الجمعة.

وانهالت جماهير نادي الزمالك بالشتائم على "زيزو"، لاعب الفريق السابق والمنتقل حديثًا إلى النادي الأهلي، عقب فوز الأبيض على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر ماهر الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 84، قبل أن يضيف محمد شحاتة هدفًا حاسمًا في الدقيقة 90+7، ليمنح الأبيض 3 نقاط ثمينة.

ورد والد زيزو على مطالب متابعيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين لنجله، فقد كتب: "لن نترك حقنا وكل إناء ينضح بما فيه"، ولم يكشف والد اللاعب الذي يعمل أيضا وكيلا له عن التصرف الذي سيتخذه، لكن وفقا لمصادر سابقة فإن إدارة الأهلي ستتقدم بشكوى ضد نظيرتها في الزمالك لتوقيع عقوبة مغلظة على الجماهير.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد كشفت في وقت سابق عن اللوائح المنظمة لمنافسات الموسم الجديد 2025-26.

وتنص لائحة الموسم على توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه حال وجود سباب جماعي، وإذ تكرر الأمر للمرة الثانية فتكون العقوبة منع الجماهير من الحضور في مباراة، بجانب غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه.

وجاء باللائحة التي نشرتها رابطة الأندية أن العقوبة ستكون حال تكرر السباب الجماعي للمرة الثالثة فتكون الغرامة منع الجماهير من الحضور في مباراتين على أن تكون الغرامة المالية الموقعة على النادي 200 ألف جنيه على أن تزيد إلى 250 ألف جنيه، بجانب غياب الجمهور لمدة مباراة حال تكرار الأمر للمرة الرابعة.

وحال تكرر الأمر لمرة خامسة تنص اللائحة على منع الجمهور مباراتين من الحضور، بجانب توقيع غرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه، على أن تكون مباراتان دون جمهور وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه حال تكرر الأمر للمرة السادسة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء السبت المقبل 16 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية.