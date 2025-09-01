الأهلي السعودي ينقض على صفقة رائعة من الدوري الفرنسي

اقترب النادي الأهلي السعودي من حسم صفقة فالنتين أتانغانا (20 عاما)، لاعب وسط فريق ريمس الفرنسي، ليضمه للفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آر إم سي سبورت" عبر الصحفي فابريس هوكينز، فإن الأهلي السعودي دخل في سباق متأخر لخطف صفقة فالنتين أتانغانا، والذي كان على أعتاب الانتقال إلى ستراسبورغ.

وكان من المنتظر أن ينضم الدولي الفرنسي تحت 21 عاما إلى صفوف ستراسبورغ، بعدما توصل النادي المملوك لمجموعة "بلو كو" إلى اتفاق مع ريمس بقيمة 15 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب المتخرج في أكاديمية النادي.

لكن الصفقة باتت مهددة بشكل كبير؛ إذ يضغط الأهلي بقوة لحسم التعاقد مع أتانغانا، الذي كان أيضا هدفا لنادي غلطة سراي التركي.

ووفقا للتقارير، فقد توصل النادي السعودي بالفعل إلى اتفاق مع ريمس، بينما لم يوقّع اللاعب عقده مع ستراسبورغ حتى الآن.

وولد فالنتين أتانغانا في ياوندي بالكاميرون عام 2005 قبل أن ينتقل إلى فرنسا، حيث انضم إلى أكاديمية ريمس وعمره تسع سنوات. وقع أول عقد احترافي له في مايو 2022، وتم تصعيده تدريجياً حتى أصبح عنصراً أساسياً في خط وسط الفريق الأول، ويتميز بقدرات دفاعية قوية، وانضباط تكتيكي يجعله أشبه بالنموذج الذي يقدمه نغولو كانتي، نجم الاتحاد السعودي الحالي.

وعلى المستوى الدولي، برز أتانغانا مع منتخبات فرنسا السنية، وكان ضمن تشكيلة منتخب تحت 17 عاماً المتوجة ببطولة أوروبا عام 2022، ثم واصل تواجده مع المنتخب الأولمبي، حيث أحرز هدفاً في أولى مشاركاته.

وتعاقد الأهلي السعودي في الميركاتو الصيفي مع الفرنسي إنزو ميلوت قادما من شتوتغارت الألماني، إضافة إلى صالح أبو الشامات، عبدالإله الخيبري ومحمد عبدالرحمن، كما حسم التعاقد مع الجناح البرازيلي ماتيوس جونسفاليس.