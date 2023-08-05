ريال مدريد يكشف في بيان رسمي حقيقة رحيل فلورنتينو بيريز

ولكن ريال مدريد، قال في بيانه الرسمي: "يود النادي نفي كل الشائعات التي خرجت عبر الصحافة الإسبانية بشأن رحيل بيريز، وأنها ليس لها علاقة بالواقع".

وأكد النادي الملكي أنه في الجمعية العمومية المقبلة لمجلس الإدارة لن يناقشوا أي شيء بخصوص هذا الأمر على الإطلاق.

ويرأس "بيريز" نادي ريال مدريد في فترته الثانية من العام 2009، حيث كانت فترته الأولى، ما بين عامي 2000 إلى 2006، قبل حصول رامون كالديرون على المنصب لمدة 3 سنوات.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو، السبت المقبل، في الجولة الأولى من عمر الدوري الإسباني.