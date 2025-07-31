زيزو ضرب ثوابت الأهلي.. تعليق صادم حول تداعيات "صفقة القرن" (فيديو)

أدلى شريف حازم، نجم الأهلي المصري السابق، بتصريحات نارية بشأن تداعيات صفقة أحمد سيد "زيزو"، المنتقل حديثا لصفوف الفريق الأحمر في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وأحدثت صفقة انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي جدلا كبيرا ما زال مستمرا، حيث تتكشف يوميا حقائق جديدة عن قيمة العقد بين اللاعب والنادي الأحمر.

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وكان عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، كشف مؤخرا في تصريحات تلفزيونية سبب فشل مفاوضات تجديد عقد زيزو.

وقال: "عندما شاهدت الصورة من البداية حتى انتقال زيزو للأهلي علمت أن السبب الحقيقي لهذه الخطوة إغراءات مادية غير طبيعية، والمقابل الذي يحصل عليه من الأهلي أكبر من الزمالك".

وتابع: "الزمالك وافق على طلب زيزو بمنحه 50 مليون جنيه مصري مقدم توقيع، بالإضافة إلى حصوله على 80 مليون جنيه في الموسم، وتم تدبيرها من خارج النادي".

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وبعد انتقال زيزو للعب بقميص الأهلي، بدأت حالة من التمرد داخل غرفة الملابس، حيث طلب العديد من اللاعبين رفع قيمة عقودهم مساواة بلاعب الزمالك، حيث رحل مؤخرا عن الفريق رامي ربيعة بعد رفض طلبه، كما تسعى الإدارة حاليا لترضية الثنائي إمام عاشور ومحمد الشناوي بعقود أفضل للحفاظ عليهما الفترة المقبلة.

وقال حازم شريف في تصريحات تلفزيونية: "أنا ضد تصنيفات اللاعبين فئة أولى وثانية وثالثة، فإذا كان لاعب مثل أليو ديانج يريد مبلغا ماليا أكبر فهو يستاهل فهو الأفضل في مركزه، والجامد يحصل على المبلغ الذي يريده، والموضوع في الأهلي تم فتحه على مصراعيه، وزيزو وبن شرقي وتريزيغيه يحصلون لى رواتب كبيرة وأصبحت هناك فجوات بين الرواتب".

وأضاف: "أنا لا أعترف بما يقال عن وجود ثوابت في الكرة، وزيزو كان ضرب الثوابت أساسا في الزمالك وفعل نفس الأمر في الأهلي".