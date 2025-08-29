الخطيب لا بد أن يبتعد.. تصريحات نارية من أسطورة الأهلي المصري

شن أنور سلامة، أسطورة النادي الأهلي المصري ومدربه السابق، هجومًا حادًا على إدارة المارد الأحمر، برئاسة النادي محمود الخطيب، مطالبًا بإبعاده عن ملف الصفقات والتعاقدات، واصفًا الصفقات الأخيرة بأنها "متواضعة" كثيرًا.

جاءت هذه التصريحات قبل المواجهة المرتقبة للأهلي ضد نادي بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة قمة جديدة للكرة المصرية.

النادي الأهلي، حامل اللقب، يواجه انتقادات واسعة بعد أداء متعثر في بداية الدوري، إذ فقد أربع نقاط في ثلاث مباريات فقط، في سابقة لم تحدث له من قبل مع انطلاق البطولة، ليستقر حاليًا في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد خمس نقاط فقط، ما يضاعف من أهمية المواجهة المقبلة أمام بيراميدز.

تصريحات نارية من أنور رسلامة

وأعرب سلامة، عن استيائه الشديد من مستوى التعاقدات الأخيرة، قائلاً: "جميع الصفقات التي تعاقد معها الأهلي وعلى رأسها محمود حسن تريزيغيه، وأحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي، ومحمد علي بن رمضان، مستواهم لا يتعدى 5 من 10".

وفي حواره مع صحيفة "المصري اليوم"، استثنى سلامة اللاعب إمام عاشور من هذا النقد، مؤكداً أنه "دائماً ما يصنع الفارق مع الفريق منذ التعاقد معه في الموسم قبل الماضي".

ولم يكتفِ النجم السابق بانتقاد الصفقات، بل حمّل رئيس النادي المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"حالة التخبط"، مشدداً على ضرورة إبعاده عن ملف إدارة كرة القدم.

وقال "الخطيب لا بد أن يبتعد عن ملف إدارة كرة القدم ولا يوجد أحد يحاسبه على أخطائه في اختيارات الصفقات الجديدة".

وطالب سلامة بإعادة هيكلة الإدارة الرياضية بالنادي، قائلاً: "يجب أن يتفرغ محمود الخطيب لإدارة النادي وأن يمنح الفرصة في إدارة ملف كرة القدم للمدير الرياضي ومدير الكرة بالفريق".

وأشار إلى أن هذه المشكلات ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكمات لسنوات، موضحًا: "هناك حالة تخبط في مسألة التعاقد مع اللاعبين والمدربين في السنوات الأخيرة الماضية ويتحمل مسئوليتها محمود الخطيب باعتباره المسؤول عن ملف كرة القدم".