الخطيب غاضب.. هل يتخذ الأهلي قرارا مفاجئا تجاه محمد هاني؟

كشف مصدر، عن وجود حالة من الغضب داخل أروقة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب ضد محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وتعرّض محمد هاني للطرد أمام فاركو، خلال مباراة الفريق الأحمر بالجولة الثانية لبطولة الدوري المصري، والتي فاز بها الأهلي 1/4.

وجاء طرد هاني بعد مشكلة مع الحكم محمد معروف، الذي أعطاه الإنذار الثاني، ومن ثم أشهر الكرت الأحمر في وجهه

الخطيب غاضب

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك مقترحًا من محمود الخطيب رئيس النادي بتوقيع عقوبة مالية على محمد هاني لاعب الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الخطيب أبلغ محمد يوسف المدير الرياضي بتوقيع عقوبة على هاني.

وتابع أن يوسف أوضح للخطيب ما حدث، لعدم توقيع عقوبة على هاني وأكد له أن محمد معروف حكم المباراة كان عنيدًا ضد اللاعب.

وأضاف أن الخطيب أصر على توقيع عقوبة، خاصة أن هاني قائد الفريق ولا بدّ أن يكون أكثر ذكاءً في مثل هذا الموقف.