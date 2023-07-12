ميسي يتحدث عن قرب اعتزاله دوليًّا والتحديات الجديدة مع إنتر ميامي

ميسي يتحدث عن قرب اعتزاله دوليًّا والتحديات الجديدة مع إنتر ميامي
أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لا يشعر بأي ندم بشأن قراره الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، معربًا عن تطلعه لخوض تحديات جديدة.
ووصل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إلى الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، قبل تقديمه رسميًّا لوسائل الإعلام والجماهير في إنتر ميامي في حفل خاص، يوم الأحد المقبل.
وقال ميسي في مقابلة مع التلفزيون الأرجنتيني، أمس الثلاثاء: "أنا سعيد بالقرار الذي اتخذناه. أتطلع لخوض تحديات جديدة.
"لن تتغير طريقة تفكيري أبدًا وسأسعى دائمًا بغض النظر عن الفريق الذي أمثله إلى بذل قصارى جهدي لصالح نفسي والنادي ومواصلة الأداء على أعلى المستويات".
الاعتزال دوليًّا
من ناحية أخرى، شدد ميسي على أنه لم يحدد موعدًا نهائيًّا لاعتزاله اللعب دوليًّا مع المنتخب الأرجنتيني، قائلًا: "بحكم المنطق والسن، سيحدث هذا قريبًا، لا أعرف متى تحديدًا. أفكر ببساطة في كل يوم بيومه وفي الاستمتاع بكل ما نعيشه الآن".
وأردف: "أعتقد أن الأمر سيحدث حين يجب أن يحدث، كل ما يبقى لي الآن بعد أن حققت ما حققته هو الاستمتاع".
وسيقيم النادي حفلًا خاصًّا لتقديم اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات في ملعبه في فورت لودرديل.
وقال إنتر ميامي في بيان: "سيتمكن المشجعون من الاستمتاع بليلة ترفيهية مثيرة على أرض الملعب إضافة إلى فعاليات كثيرة"، مضيفًا أن التذاكر ستكون مجانية لحاملي التذاكر الموسمية.
وسينضم ميسي الفائز بكأس العالم في قطر 2022 لزميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي وكذلك مدرب الأرجنتين السابق جيراردو مارتينو.
ومن المتوقع أن يخوض ميسي أول مباراة له مع إنتر ميامي في الـ21 من يوليو أمام كروز أزول المكسيكي.