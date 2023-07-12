ميسي يتحدث عن قرب اعتزاله دوليًّا والتحديات الجديدة مع إنتر ميامي

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لا يشعر بأي ندم بشأن قراره الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، معربًا عن تطلعه لخوض تحديات جديدة.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إلى الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، قبل تقديمه رسميًّا لوسائل الإعلام والجماهير في إنتر ميامي في حفل خاص، يوم الأحد المقبل.

وقال ميسي في مقابلة مع التلفزيون الأرجنتيني، أمس الثلاثاء: "أنا سعيد بالقرار الذي اتخذناه. أتطلع لخوض تحديات جديدة.

"لن تتغير طريقة تفكيري أبدًا وسأسعى دائمًا بغض النظر عن الفريق الذي أمثله إلى بذل قصارى جهدي لصالح نفسي والنادي ومواصلة الأداء على أعلى المستويات".