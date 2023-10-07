مورينيو: سأدرب في السعودية بالتأكيد

قال جوزيه مورينيو مدرب روما إنه سيعمل في السعودية بالتأكيد في يوم ما، مشيرًا إلى دور مواطنه قائد البرتغال كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في فتح أبواب الدوري السعودي لجميع نجوم كرة القدم.

وبدا المدرب البرتغالي واثقًا من الانتقال للسعودية خلال تصريحات على هامش مناسبة ترويجية تجمع نادي روما وهيئة الترفيه السعودية في العاصمة الإيطالية.

وأضاف مورينيو مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان السابق: "سأذهب إلى السعودية عندما يتاح الوقت، لكنني مقتنع بأنني سأعمل هناك، لا أعرف متى لكنني متأكد من ذلك".