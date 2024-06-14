إعلان موعد انطلاق النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات

ويتأهل أوراوا تلقائيًا لدور المجموعات في النسخة الأولى كممثل لأحد الاتحادات الثمانية الأعلى تصنيفًا على مستوى القارة إلى جانب أندية من: كوريا الشمالية، وأستراليا، والصين، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، والفلبين، وتايوان.

وستشارك بقية الفرق وهي 14 ناديًا في جولة تمهيدية تقسم خلالها الفرق إلى أربع مجموعات وتقام مبارياتها، ما بين 25 و31 أغسطس، على أن تقام المباريات في الأردن، وماليزيا، والسعودية، وتايلاند.

وستنضم الفرق الفائزة بالمجموعات الأربع إلى الفرق الثمانية الأخرى في المرحلة التالية التي ستتنافس فيها 3 مجموعات تضم كل منها 4 أندية، وستقام المباريات في الصين وفيتنام ومكان ثالث لم يحدد بعد ما بين السادس و13 أكتوبر.