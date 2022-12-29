الهلال ضد المريخ.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لقمة الدوري السوداني

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السوداني برصيد 34 نقطة من 13 مباراة.

وحقق الهلال بقيادة مدربه الكونغولي فلوران إيبينجي 11 فوزًا وتعادل في مباراة وتلقى هزيمة واحدة، وسجل 35 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

ويحتل المريخ المركز الثاني برصيد 29 نقطة من 12 مباراة بقيادة مدربه البرازيلي هيرون ريكاردو.

وحقق المريخ 9 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة، وسجل المريخ 18 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

وفاز الهلال في آخر مواجهة ضد المريخ بنتيجة 1-0 يوم الـ24 من يونيو الماضي ببطولة الدوري في الموسم المنقضي.

أسلحة الهلال

يسعى الهلال لتحقيق الفوز على حساب المريخ وتعزيز الصدارة خاصة أن الفريق الأزرق فقد 5 نقاط في آخر لقاءين بالخسارة أمام أهلي الخرطوم بنتيجة 1-2 ثم التعادل مع كوبر الخرطوم بنتيجة 3-3.

وأكد نادي الهلال قبل ساعات من انطلاق لقاء المريخ أنه "طالب بتوفير تحكيم عادل ومنصف لهذه المواجهة لتخرج بسلام خاصة أن أداء التحكيم يترتب عليه العديد من الأمور".

وعقد الدكتور حسن علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال اجتماعًا مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لتجاوز النتائج السابقة والاستفادة منها في لقاء المريخ.

وتقدم الهلال بشكوى رسمية لدى الاتحاد السوداني بسبب "التجاوزات التحكيمية" في مباراة كوبر الأخيرة.

ويعتمد فلوران إيبينغي، المدير الفني لفريق الهلال، على تشكيلة تضم حارس المرمى علي أبوعشرين وأمامه الرباعي فيكتور نانكي وسالمون بانجا وأطهر الطاهر وإبراهيما إيمورو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط صلاح عادل ومحمد المنذر وعبدول أجاجون مع ثلاثي خط الهجوم مكابي ليليبو ولامين جارجو ومحمد عبد الرحمن.