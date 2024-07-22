أبدى أسطورة كرة القدم الفرنسية ومانشستر يونايتد الإنجليزي إريك كانتونا انبهارًا كبيرًا بالمستوى اللافت الذي أصبح عليه النجم الشاب لمنتخب إسبانيا لامين يامال، والذي ظهر به في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024.

وقال إريك كانتونا، النجم السابق لمنتخب فرنسا إنه لم ير منذ فترة طويلة لاعبًا بمواصفات لامين يامال وقدراته الخارقة في التعامل مع الكرة؛ ما أثر بشكل واضح على أداء ونتائج إسبانيا بطلة كأس أمم أوروبا الأخيرة.

وتابع المهاجم الذي سجل 81 هدفًا في 183 مباراة مع فريق الشياطين الحمر: "أحب الطريقة التي تلعب بها إسبانيا، ومن الجيد أن يكون لديك هذا النوع من اللاعبين، لأنك لا تعرف أبدًا ما الذي سيفعلونه بالكرة وبالخصم".

وأضاف:"لامين يامال حقًّا رائع، إنه يفاجئ الجميع في كل مرة، لديه رؤية عظيمة للعبة وجودة فنية رائعة، وغالباً ما يتخذ القرار الصحيح"

وقال نجم المان يونايتد (58 عامًا) لصحيفة "ذي أتلتيك" (The Athletic): "أنا أحب ذلك النوع من كرة القدم، أحياناً أشاهد مباراة لمجرد رؤية لاعب، وهذا حصل لي مع إسبانيا التي لديها لاعبون شباب ممتازون، ولكن لا أحد يشبهه، عندما ترى لامين يامال تشعر حقاً أن الكرة صديقته وحتى أخته".

وتم اختيار لامين يامال أفضل لاعب واعد في يورو 2024 الذي توجت في أعقابه إسبانيا بلقبها القاري الرابع بعد فوز مثير في النهائي على إنجلترا (2 ـ 1)، كما تم اختيار هدف يامال ضد فرنسا أفضل هدف في المسابقة.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يستعد لموسم لافت مع برشلونة، أصغر لاعب يخوض كأس أمم أوروبا وأصغر لاعب يسجل هدفًا والأصغر أيضًا في سجل المتوجين أبطالًا للقارة العجوز.