نتنياهو: ندرس الآن مع أمريكا خيارات بديلة لاستعادة الرهائن وإنهاء حكم حماس

logo
رياضة

رغم وفاته.. استكمال مشروع إعلامي بطله هوجان

رغم وفاته.. استكمال مشروع إعلامي بطله هوجان
هوجان
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 12:58 م

تلقى عشاق مصارعة المحترفين خبراً صادماً بوفاة الأسطورة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 عاماً، أمس الخميس، إثر نوبة قلبية.

وفارق هوجان الحياة تاركاً مسيرة حافلة بالإنجازات في حلبة المصارعة، خاصة أنه أحد أبرز أساطير مصارعة المحترفين وساهم في انتشار اللعبة على مستوى العالم.

أخبار ذات علاقة

رسالة حزينة.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد وفاة هوجان؟

رسالة حزينة.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد وفاة هوجان؟

 وارتبط هوجان بعد وفاته بحلقات مسسل جديد عبر قناة Fox Nation، وهو ما أثار الجدل حول مستقبل هذا البرنامج.

وجاءت وفاة هوجان المفاجئة مع إطلاق برنامج ترويجي  "Real American Freestyle" أيضاً عبر قناة FOX، ويشهد عدة نزالات ضمن بطولة دوري سيتم تنظيمها.

أخبار ذات علاقة

طُرد من قاعة المشاهير.. 10 فضائح دمّرت مسيرة هوجان

طُرد من قاعة المشاهير.. 10 فضائح دمّرت مسيرة هوجان

 ومن المقرر أن يتم بث مسلسل "RAF01" على قناة FOX NATION يوم 30 أغسطس المقبل، لكن وفاة هوجان المأساوية أثارت حالة من الشكوك بشأن مستقبل المسلسل.

ومع ذلك، أفاد موقع TMZ أن برنامج "Real American Freestyle" سيظل يُعرض على الهواء على خدمة البث المباشر لشبكة Fox News رغم وفاة أسطورة المصارعة.

أخبار ذات علاقة

جون سينا وآندر تيكر وترابل إتش.. أبرز ردود الفعل على رحيل المصارع هالك هوجان

جون سينا وآندر تيكر وترابل إتش.. أبرز ردود الفعل على رحيل المصارع هالك هوجان

 وقالت لورين بيترسون، رئيسة القناة لموقع TMZ: "نشعر بحزن عميق لرحيل هالك هوجان، الذي شكّل بمفرده عالم المصارعة وألهم الملايين حول العالم.. قلوبنا مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه".

وقال تشاد برونشتاين، الرئيس التنفيذي لـ"Real American Freestyle" ، إن الدوري الجديد هو "جزء من إرث هوجان، مؤكداً أنهم "ينوون تكريمه.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن التعاقدات ستظل سارية ولن تتوقف، مع إمكانية استخدام لقطات أرشيفية للمصارع الراحل.

 

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC