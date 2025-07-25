رغم وفاته.. استكمال مشروع إعلامي بطله هوجان

تلقى عشاق مصارعة المحترفين خبراً صادماً بوفاة الأسطورة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 عاماً، أمس الخميس، إثر نوبة قلبية.

وفارق هوجان الحياة تاركاً مسيرة حافلة بالإنجازات في حلبة المصارعة، خاصة أنه أحد أبرز أساطير مصارعة المحترفين وساهم في انتشار اللعبة على مستوى العالم.

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وارتبط هوجان بعد وفاته بحلقات مسسل جديد عبر قناة Fox Nation، وهو ما أثار الجدل حول مستقبل هذا البرنامج.

وجاءت وفاة هوجان المفاجئة مع إطلاق برنامج ترويجي "Real American Freestyle" أيضاً عبر قناة FOX، ويشهد عدة نزالات ضمن بطولة دوري سيتم تنظيمها.

ومن المقرر أن يتم بث مسلسل "RAF01" على قناة FOX NATION يوم 30 أغسطس المقبل، لكن وفاة هوجان المأساوية أثارت حالة من الشكوك بشأن مستقبل المسلسل.

ومع ذلك، أفاد موقع TMZ أن برنامج "Real American Freestyle" سيظل يُعرض على الهواء على خدمة البث المباشر لشبكة Fox News رغم وفاة أسطورة المصارعة.

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وقالت لورين بيترسون، رئيسة القناة لموقع TMZ: "نشعر بحزن عميق لرحيل هالك هوجان، الذي شكّل بمفرده عالم المصارعة وألهم الملايين حول العالم.. قلوبنا مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه".

وقال تشاد برونشتاين، الرئيس التنفيذي لـ"Real American Freestyle" ، إن الدوري الجديد هو "جزء من إرث هوجان، مؤكداً أنهم "ينوون تكريمه.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن التعاقدات ستظل سارية ولن تتوقف، مع إمكانية استخدام لقطات أرشيفية للمصارع الراحل.