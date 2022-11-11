كم يتبقى على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر؟
تنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أقل من عشرة أيام بالضبط، بمشاركة 32 منتخبا بينها أربعة منتخبات عربية، هي: قطر الدولة المضيفة، السعودية، تونس، والمغرب.
وفي تمام 19:00 مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة و18:00 بتوقيت القاهرة، يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، تنطلق صافرة الحكم ومعها تتوجه أنظار العالم أجمع إلى ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية الذي يسع إلى 60 ألف مُشجع، والذي سيشهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور ضمن المجموعة الأولى، في مستهل أبرز حدث رياضي في العالم والذي يُقام كل أربع سنوات.
وهذه البطولة الأولى في تاريخ المسابقة الذي يناهز 92 عاما التي ستنظم خلال الشهور الأخيرة من العام وليس خلال فصل الصيف كما جرت العادة؛ وذلك بسبب الأجواء الحارة في قطر خلال فصل الصيف.
وهذه البطولة الأخيرة التي ستشهد مشاركة 32 منتخبا، حيث سيشارك بداية من نسخة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا 48 منتخبا.
وستحتضن قطر هذه البطولة، وستتوزع مبارياتها على ثمانية ملاعب في خمس مدن مختلفة، حيث سيحتضن ملعب البيت في مدينة الخور المباراة الافتتاحية، في حين ستدور مجريات المباراة النهائية على ملعب لوسيل.
وبالنسبة للكثير من الرياضيين ومحبي كرة القدم، فإن كل الاهتمام غالبا ما يكون مُنصبا على 30 يوما من المتعة الكروية والإبهار البصري وتحليلات المباريات المفعمة بالحماس والإثارة.
ولكن في الجهة المقابلة، فإن هذا الشهر تقف خلفه سنوات طويلة من العمل والتطوير الهائل للبنى التحتية في أركان قطر، التي ستحصد في المقابل فائدة اقتصادية هائلة لأول بلد عربي يشهد هذه المسابقة على أراضيه.
وخلال 12 عاما منذ الفوز بشرف استضافة المونديال، أنفقت قطر نحو 220 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية على أراضيها خلال الـ11 عاما الماضية، شملت الطرق والمدن ووسائل النقل العام والفنادق والمرافق الرياضية والملاعب، وهو ما يُعَدُّ أعلى رقم على الإطلاق للإنفاق على تجهيزات استضافة البطولة الأبرز في العالم، مقارنة بنفقات جميع الدول التي استضافت كأس العالم في السنوات الماضية.