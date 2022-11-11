كم يتبقى على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر؟

تنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أقل من عشرة أيام بالضبط، بمشاركة 32 منتخبا بينها أربعة منتخبات عربية، هي: قطر الدولة المضيفة، السعودية، تونس، والمغرب.

وفي تمام 19:00 مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة و18:00 بتوقيت القاهرة، يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، تنطلق صافرة الحكم ومعها تتوجه أنظار العالم أجمع إلى ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية الذي يسع إلى 60 ألف مُشجع، والذي سيشهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور ضمن المجموعة الأولى، في مستهل أبرز حدث رياضي في العالم والذي يُقام كل أربع سنوات.