أسطورة الأهلي المصري يهاجم ياسر إبراهيم: غرفة الملابس "مهلهلة" (فيديو)

وجّه مجدي عبد الغني، أسطورة الأهلي المصري الأسبق، انتقادا لاذعا إلى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر الحالي، بسبب ما بدر منه عقب مواجهة حرس الحدود الأخيرة ضمن منافسات الدوري الممتاز، واعتراضه على منح جائزة رجل المباراة لزميله مروان عطية.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على حرس الحدود بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي كل من غراديشار وتريزيغيه وياسر إبراهيم، فيما أحرز ثنائية الحرس محمد حمدي زكي وإسلام أبو سليمة.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة من 7 مباريات، بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، ليصعد إلى المركز الرابع.

وظهر ياسر إبراهيم في مقطع فيديو متداول عقب اللقاء وهو في حالة انفعال شديد، حيث استوقف مراقب المباراة الذي كان في طريقه لتسليم الجائزة لمروان عطية، متسائلًا عن آلية اختيار الفائز، معتبرًا أنه الأحق بها لقيادته الفريق في لحظات صعبة.

وسارع اللاعب لاحقا إلى الاعتذار لزميله مروان عطية بعد تداول الواقعة إعلاميا، وهو ما تقبله الأخير، لكن وليد صلاح الدين، المدير الرياضي للنادي، قرر توقيع غرامة مالية عليه.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: "ما حدث من ياسر إبراهيم يُظهر أن غرفة ملابس الأهلي مهلهلة، لا يوجد لاعب يقيّم نفسه، ومن حصل على الجائزة زميله، وحتى لو كانت ذهبت للاعب منافس فليس من حقه الاعتراض بهذه الطريقة".

وأشارت تقارير إعلامية أخيرة إلى وجود أزمة داخل غرفة الملابس الحمراء بسبب عدم رضا بعض اللاعبين عن قيمة عقودهم الحالية، ومطالبتهم بزيادتها، أسوة بما حدث مع أحمد سيد "زيزو"، المنضم حديثا للفريق قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.