مليون يورو راتب أسبوعي.. الهلال يكثف محاولاته للتعاقد مع أوسيمين
كشفت صحيفة "ليكيب" عن محاولات نادي الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي.
وقالت الصحيفة الفرنسية: "الهلال يواصل الضغط لضم فيكتور أوسيمين، أرسل الهلال عرضين بقيمة 120 مليون يورو و140 مليون يورو لنابولي لكن الأخير رفض العرضين".
وأضافت: "قرر الهلال تكثيف مفاوضاته لمحاولة جلب أوسيمين".
وأوضحت أن نابولي ينتظر عرضا أعلى من الهلال للموافقة على بيع أوسيمين البالغ من العمر 24 عاما.
في حين ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الهلال قدم عرضا بقيمة 140 مليون يورو للتعاقد مع أوسيمين، وهو المبلغ الذي يبتعد بـ10 ملايين يورو عما يريده نابولي.
وأوضحت أن الهلال عرض على اللاعب الحصول على راتب أسبوعي يبلغ مليون يورو.
وأسهم أوسيمين في قيادة نابولي بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل 26 هدفا ونال جائزة هداف المسابقة.
خلاف أوسيمين ونابولي
وقبل أيام ذكرت صحيفة "ميرور" أن أوسيمين يريد إدراج شرط جزائي بقيمة 103.8 مليون جنيه إسترليني (نحو 120 مليون يورو) في العقد الجديد مع نابولي.
وينتهي عقد أوسيمين مع نابولي في 2025، وذكرت الصحيفة أن محادثات تجديد العقد بين روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين ورئيس نابولي تتقدم.
لكن نابولي يريد أن تكون قيمة فسخ العقد أعلى مما يريده اللاعب، ويريد نابولي أن يصل الرقم لـ200 مليون يورو (173 مليون جنيه إسترليني).
وانضم أوسيمين لنابولي من ليل صيف 2020 مقابل 75 مليون يورو.
وسجل أوسيمين 59 هدفا وصنع 14 في 101 مباراة منذ انضمامه لنابولي.