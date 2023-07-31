مليون يورو راتب أسبوعي.. الهلال يكثف محاولاته للتعاقد مع أوسيمين

وأوضحت أن نابولي ينتظر عرضا أعلى من الهلال للموافقة على بيع أوسيمين البالغ من العمر 24 عاما.

في حين ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الهلال قدم عرضا بقيمة 140 مليون يورو للتعاقد مع أوسيمين، وهو المبلغ الذي يبتعد بـ10 ملايين يورو عما يريده نابولي.

وأوضحت أن الهلال عرض على اللاعب الحصول على راتب أسبوعي يبلغ مليون يورو.

وأسهم أوسيمين في قيادة نابولي بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل 26 هدفا ونال جائزة هداف المسابقة.