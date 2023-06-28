منتخب مصر يهزم مالي في كأس إفريقيا تحت 23 عاما
من المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الغابون في الجولة الأخيرة.
تغلب منتخب مصر 1/0 على منافسه منتخب مالي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من كأس إفريقيا 23 عامًا التي تقام في المغرب.
وعلى ملعب طنجة جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة بتوقيع إبراهيم عادل، بتسديدة من خارج المنطقة.
وكان منتخب مصر تعادل سلبيًا في الجولة الأولى مع النيجر ليرفع الفوز على مالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، مقابل 3 نقاط لمالي من مباراتين، ونقطة للنيجر من مباراة، ويقع منتخب الغابون في المركز الأخير بلا رصيد من مباراة وحيدة.
ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الغابون يوم السبت، في الجولة الأخيرة.
وتضم المجموعة الأولى منتخب المغرب الذي تأهل للدور التالي، وغينيا وغانا والكونغو.
وتتأهل أول 3 منتخبات في كأس إفريقيا 23 عامًا إلى أولمبياد باريس 2024.