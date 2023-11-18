الأهلي يكشف حقيقة طلبه فتح تحيق بشأن استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات من المنتخب

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت إلى أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، طلب من خالد بيبو مدير الكرة إعداد تقرير شامل وتحقيق عاجل عن أزمة استبعاد ثنائي الفريق حسين الشحات وإمام عاشور، للوقوف على ملابسات الأزمة.

وأشارت تلك التقارير إلى أن خالد بيبو تواصل مع الثنائي محمد غرابة مدير المنتخب وحازم إمام المشرف العام على المنتخب الوطني من أجل الوقوف على تفاصيل الأزمة وسيعقد جلسة مع ثنائي الأهلي أيضا للوقوف على تفاصيل ما حدث.