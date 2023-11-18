الأهلي يكشف حقيقة طلبه فتح تحيق بشأن استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات من المنتخب
نفى خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد عن طلب محمود الخطيب بفتح تحقيق عاجل في أسباب استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات من معسكر المنتخب المصري بعد الفوز على جيبوتي.
وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية.
وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت إلى أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، طلب من خالد بيبو مدير الكرة إعداد تقرير شامل وتحقيق عاجل عن أزمة استبعاد ثنائي الفريق حسين الشحات وإمام عاشور، للوقوف على ملابسات الأزمة.
وأشارت تلك التقارير إلى أن خالد بيبو تواصل مع الثنائي محمد غرابة مدير المنتخب وحازم إمام المشرف العام على المنتخب الوطني من أجل الوقوف على تفاصيل الأزمة وسيعقد جلسة مع ثنائي الأهلي أيضا للوقوف على تفاصيل ما حدث.
ونفى خالد بيبو، مدير الكرة، هذه الأقاويل جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب.
وقال بيبو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "لا نتدخل في قرارات المنتخب، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا".
وأضاف: "وبالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن".
واختتم: "نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم 2026".
ونجح منتخب مصر في تحقيق فوز كبير على ضيفه جيبوتي، (6-0)، في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.
ووفقا لما ذكره اتحاد الكرة المصري، في بيان رسمي فإن فيتوريا قرر استبعاد الثلاثي طارق حامد لاعب ضمك السعودي وإمام عاشور وحسين الشحات لاعبي الأهلي، من معسكر المنتخب بعد مباراة مصر وجيبوتي.
وجاء استبعاد اللاعبين نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب، حيث لم يستكمل الثلاثي الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.