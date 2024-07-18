أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن جوزيه غوميز المدير الفني للفريق وافق على انضمام علي جبر مدافع بيراميدز للفريق والتعاقد معه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن تعاقد علي جبر مع بيراميدز، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وعُرِض على الزمالك لمعرفة إمكانية عودته مرة أخرى.

وتابع أن مجلس إدارة الزمالك رحب بالتعاقد مع علي جبر في الفترة المقبلة لتدعيم دفاع الفريق.

وأضاف أن غوميز وافق هو الآخر على التعاقد مع علي جبر في مفاجأة لم يتوقعها مجلس الإدارة.

وأتم أن حسين السيد عضو مجلس الإدارة سيعقد جلسة مع علي جبر لحسم الأمور وتفاصيل العقد والتوقيع خاصة وأنه في المدة القانونية التي يحق له التوقيع.

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ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، بعد تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع الإيقاف المفروض على الفريق، وإمكانية التعاقد مع لاعبين جدد.

ويخوض الزمالك في الموسم المقبل غمار مباريات الدوري وكأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ولكن قبل ذلك سيبدأ الموسم بمباراة صعبة أمام الأهلي بكأس السوبر الأفريقي.