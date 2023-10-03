فيديو يكشف انفعال غافي على ليفاندوفسكي خلال مباراة برشلونة وإشبيلية

وهناك فارق كبير في العمر بين ليفاندوفسكي وغافي يصل إلى 17 عامًا وهو ما منح اللقطة زخمًا كبيرًا.

وفي نهاية المباراة أبدى غافي عدم رضاه عن تصرف ليفاندوفسكي بالكرة حيث كانت نتيجة المباراة معلقة من خلال التقدم بهدف واحد فقط.

وقال غافي لليفاندوفسكي بحسب التقارير :"لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة".