فيديو يكشف انفعال غافي على ليفاندوفسكي خلال مباراة برشلونة وإشبيلية
انتشر مقطع فيديو يُظهر لحظة انفعال غافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق خلال مباراة إشبيلية بالدوري الإسباني.
ونجح برشلونة في تخطي واحدة من أصعب محطات الدوري المحلي بالتغلب على إشبيلية بهدف لسيرجيو راموس في مرمى فريقه.
وهناك فارق كبير في العمر بين ليفاندوفسكي وغافي يصل إلى 17 عامًا وهو ما منح اللقطة زخمًا كبيرًا.
وفي نهاية المباراة أبدى غافي عدم رضاه عن تصرف ليفاندوفسكي بالكرة حيث كانت نتيجة المباراة معلقة من خلال التقدم بهدف واحد فقط.
وقال غافي لليفاندوفسكي بحسب التقارير :"لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة".
وينال غافي استحسان جمهور برشلونة ومسؤوليه بسبب حماسته الكبيرة خلال المباريات، إلا أنه في بعض الأحيان يتعرَّض لانتقادات المحللين بسبب كثرة البطاقات الصفراء التي يحصل عليها.
وسبق أن قال تشافي عن غافي إنه "روح وقلب فريق برشلونة".
ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد21 نقطة من ثماني مباريات، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني وجيرونا صاحب المركز الثالث.