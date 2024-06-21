الاتحاد المصري يحسم الجدل حول هوية حكام لقاء الأهلي والزمالك
حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل حول هوية حكام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز.
وقال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن النية كانت تتجه للاستعانة بحكام مصريين كما هو معتاد هذا الموسم.
وأضاف:" الاتحاد فضل في النهاية حماية الحكام المصريين في ظل الأجواء المتوترة حاليًا والهجوم الحاد ضد التحكيم".
وتابع:" سبق أن تمت الاستعانة بالعديد من الحكام الأجانب في الدوري المصري موسم 2018 – 2019 تحديدًا ولم يكن الفارق كبيرًا في المستوى بين التحكيم المصري والأجنبي".
وتوقع الكومي تراجع الزمالك عن تهديداته بالانسحاب وعدم خوض لقاء الأهلي مؤكدًا أن القلعة البيضاء تحت قيادة المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب سيكون له موقف آخر في الساعات القادمة.
وأعلن مجلس الزمالك في بيان رسمي أن فريقه لن يخوض أي مباراة بالدوري المصري بعد لقاء فاركو مساء اليوم الجمعة لحين الحصول على جدول كامل لمباريات الدوري هذا الموسم بترتيبها الطبيعي.
وطالب الزمالك بتعيين لجنة محايدة لإدارة ما تبقى من مباريات في الموسم الحالي كما طلب فتح تحقيق عاجل في الأخطاء التحكيمية التي ظهرت خلال مباراته ضد المصري البورسعيدي.