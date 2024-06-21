الاتحاد المصري يحسم الجدل حول هوية حكام لقاء الأهلي والزمالك

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل حول هوية حكام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز.

وقال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن النية كانت تتجه للاستعانة بحكام مصريين كما هو معتاد هذا الموسم.

وأضاف:" الاتحاد فضل في النهاية حماية الحكام المصريين في ظل الأجواء المتوترة حاليًا والهجوم الحاد ضد التحكيم".