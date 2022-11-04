أليخاندرو غارناشو يستأذن كريستيانو رونالدو للاحتفال على طريقته (فيديو)
سجل الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو البالغ 18 سنة هدف مانشستر يونايتد الذي منحه الفوز على ريال سوسيداد في الجولة السادسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي ولم يكن كافيا لانتزاع الصدارة من الفريق الإسباني الذي تفوق بفارق الأهداف.
واحتفل النجم الأرجنتيني الشاب بهدفه في مرمى ريال سوسيداد على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووضع يده على صدره في لحظة تأمل وبعدها وأثناء تهنئته من طرف النجم البرتغالي استأذنه في الاحتفال على طريقته.
وأصبح غارناتشو بهدفه في مرمى ريال سوسيداد أصغر هداف غير إنجليزي لمانشستر يونايتد في المسابقات الأوروبية وزاد من فرحته بالهدف أن كريستيانو رونالدو كان صاحب التمريرة الحاسمة.
ويعتبر أليخاندرو غارناتشو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قدوته وأكد أنه حلم أن يشاركه اللعب رغم كونه أرجنتيني ومواطنه ليونيل ميسي يعتبر الغريم التقليدي للنجم البرتغالي.
واحتفل كريستيانو رونالدو بالطريقة الجديدة بتسجيل الأهداف عبر وضع يده على صدره في لحظة تأمل أثناء تسجيله الهدف رقم 700 رفقة الأندية وهي نفس الطريقة التي انتشرت في عدة ملاعب عبر العالم وفي مختلف الرياضات.
وعلق بعض المتابعين ومشجعي مانشستر يونايتد على احتفال أليخاندرو غارناتشو على طريقة كريستيانو رونالدو وأكدوا أن النجم البرتغالي مصدر إلهام وحافز للاعبي كرة القدم الشباب والمشجعين في جميع أنحاء العالم وأشادوا بطلب النجم الأرجنتيني الشاب الإذن للاحتفال بنفس الطريقة.