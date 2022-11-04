أليخاندرو غارناشو يستأذن كريستيانو رونالدو للاحتفال على طريقته (فيديو)

سجل الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو البالغ 18 سنة هدف مانشستر يونايتد الذي منحه الفوز على ريال سوسيداد في الجولة السادسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي ولم يكن كافيا لانتزاع الصدارة من الفريق الإسباني الذي تفوق بفارق الأهداف.

واحتفل النجم الأرجنتيني الشاب بهدفه في مرمى ريال سوسيداد على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووضع يده على صدره في لحظة تأمل وبعدها وأثناء تهنئته من طرف النجم البرتغالي استأذنه في الاحتفال على طريقته.